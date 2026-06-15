方大暫無計劃進駐北都大學城

北都大學城首幅用地料年內推出，政府亦研究擴大洪水橋/厦村用地規劃，多間專上院校積極布局。早前隨政府考察德國大學城發展的聖方濟各大學校長張仁良表示，現時該校集中發展沙田大圍的第二校舍，暫無計劃在北都大學城興建獨立新校區，但強調會待大學城發展成熟後，爭取全面參與共用設施，以融入本港全新的高等教育發展格局。

目前集中發展沙田校舍

政府預留約100公頃土地興建北都大學城，部分土地供私立院校及應用科學大學進駐，當局已收到19份由本地院校提出的意向書。上月隨「大學城籌劃及建設工作組」代表團訪問德國的張仁良指，方大暫無意在北都大學城設立校舍，會優先處理大圍第二校舍的建設及營運。他強調，方大待北都大學城發展成熟後，再逐步規劃後續發展，屆時必定會參與北都大學城的共用設施，例如創業中心。

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張仁良提到，在德國考察期間，了解到當地大學城的共用空間模式，主要讓大學生與業界、非政府機構進行創業交流。他認為模式類似科學園，有助師生與不同業界互動，「那些金融界、工程界的一班人去看看有何好概念，一起去規劃與做成事，這樣才可以創業；否則幾個年輕人坐在這裏，不知外面的商業環境怎樣，不知怎樣去借錢，甚麼都做不到」。他形容香港可以擔當「踏腳石」的角色，是聯通內地與國際的重要跳板。

記者 佘丹薇

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