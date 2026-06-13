巴士手環變雨傘 知專學生設計升級再造

舊巴士退役後只要運用創意，仍能以另類重生。九巴與知專設計學院合辦退役巴士零件產品設計比賽，有學生利用扶手環、落車鐘掣及反光帶，添加布料及傘骨製作成長短傘，獲得銀獎。九巴已委託庇護工場量產100件，供前線同事執勤時使用。

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為推廣可持續發展概念，九巴與知專舉辦「Next Stop：Better Living退役巴士零件產品設計比賽」。21名知專學生去年到九龍灣車廠考察，近距離接觸退役巴士零件及車廂組件，從中尋找啟發設計產品。

就讀珠寶設計及科技高級文憑的何文巧及葉浚熙，利用扶手環、落車鐘按鈕及反光衣條，設計長傘及縮骨遮，獲得比賽銀獎。兩人指當初希望做日常生活用品，當他們拆解扶手環、落車鐘後，刺激了他們的設計思路，最終以此製成雨傘。為了產品更便利使用，葉浚熙指曾有所改良，例如握的位置，而落車鐘亦有打磨。

兩人設計的長傘更獲九巴青睞，目前已委託基督教家庭服務中心翠林工場生產100把，供九巴前線員工使用。葉浚熙對自己的產品量產非常高興，笑言在街上看到會有成就感，又指今次獲獎令他更留意身邊的事物，從中引起不少新設計意念，例如以電梯按鈕製成琴鍵。何文巧則指，看到工場學員用心生產，覺得很勵志，也令他們的作品更有社會意義。

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以扇葉落車鐘製成枱燈獲金獎

至於金獎得主，為傢俱及時尚產品設計高級文憑學生鍾珀賢、林穎妍、黃愷林及袁凱欣，其產品包括枱燈和矮凳兩項，前者利用暖風摩打扇葉，配上落車鐘作開關，後者以座椅及防撞墊的皮革拼接，加上扶手作凳腳。

暖風摩打扇葉每架巴士僅一個，林穎妍指是刻意選用較少人留意的組件，讓大家更深入認識，而扇葉本身非常骯髒，他們用了3星期清潔。黃愷林補充，今次是他們第一次進行升級再造（upcycling），花了很多時間去研究枱燈製作，為此耗用很多零件，幸在老師指導下完成。

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記者 高俊謙