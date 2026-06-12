調查：近7成受訪教師因工作身心俱疲 工會指情緒或壓力非行為不當藉口

教師工作壓力沉重，情緒處理不當更會釀成風波，甚至違反操守及專業失德。教育工作人員總工會調查發現，近7成受訪教師指因工作身心俱疲，36%人更考慮轉校或提早退休；教總會長余綺華強調，情緒或工作壓力並非教師行為不當的藉口，「教師的道德操守應要比常人高兩倍」，呼籲教師尋找改善情緒的方法，有需要時尋求專業協助。

壓力主要來自行政工作

教總上月以網上訪問逾80間中小幼及特殊學校共136位教師，約半為小學教師。結果顯示，約68%受訪教師承認工作使自己身心俱疲，約6成人出現疲倦或精神不振，近58%人想到工作便感緊張、煩躁或不安。

調查發現，教師工作壓力依次是「非教學的行政文書工作繁重」、「工時過長影響休息及家庭」及「須同時處理多項工作，時間不足」，有近78%人每周工作逾51小時，近33%更達61小時，但不足兩成人認同學校管理層提供足夠支持，認同教育局或政府支援措施有幫助更不足一成。在高壓及支援不足下，36%受訪教師考慮轉校或提早退休，不足3成願意繼續留任。

屯門新會商會中學前校長李卓興，在新加坡交流團期間「爆粗」而被解僱，他事後承認個人情緒管理失誤。被問到工作壓力會否影響教師行為表現，教總會長余綺華直言，教師如只為發洩而言行失控，是不負責任的行為，形容老師的道德尺度「應該要比人高兩倍」，「老師應知道社會人士對自己的行為期望會比較高，應要多點關顧自己的德行」。

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她相信教師身為成年人，應找到改善情緒的辦法，有需要時可向輔導服務機構求助。副會長梁國成亦呼籲教師，在工作期間多關心身邊同事，如發現他們出現情緒問題或徵狀時，應協助尋求支援。

籲尋找改善情緒方法

工會呼籲學校增加行政專職人員，協助教師處理日常的文書、招標等非教學工作，並增聘助理協助照顧特殊學習需要學生，減輕教師壓力。近年政府持續削減學校資源，梁國成認為學校宜活用教學助理和行政人員，為教師分擔工作、提升工作效率，相信教育界可多加思考。

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世界盃正式開鑼，被問到教學及行政工作壓力沉重，會否令個別教師「借賭消愁」，余綺華坦言，非法賭博固然不能接受，但合法投注的情況，教育界似乎鮮有探討，「教師在投注站遇到家長，會否損害教師的形象？我們有一把尺，但不能保證所有老師做到」。梁國成重申，社會對教師要求較高，教師任何言行應該合情合法合理。

記者 歐文瀚

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