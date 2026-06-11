理大夥香港殘奧會 支援視障運動員

視力障礙級別鑑定，是確保殘疾運動競賽公平的重要基礎。理工大學眼科視光學院與中國香港殘疾人奧委會，早前簽署合作備忘錄，為殘疾運動員提供全方位專業支援，包括協助視障運動員級別鑑定、提供專業培訓等。

延伸閱讀：理大攜杭州科企資助60人戴智能義肢 試用者：感到隻手返來

理大眼科視光學院與香港殘奧會簽署合作備忘錄。 理大提供

級別鑑定 推動科研

在理大醫療及社會科學院院長岑浩强及香港殘奧會會長馮馬潔嫻見證下，理大眼科視光學院學院主任及教授紀家樹與香港殘奧會副會長陸子聰代表雙方簽署合作備忘錄。雙方將展開深度合作，包括透過專業眼科視光檢查技術，協助視障運動員根據其參與的運動項目，進行精準的視力障礙級別鑑定；理大亦將派出專家團隊，為香港殘奧會舉辦的研討會、工作坊及教練課程，提供學術支援與技術指導；香港殘奧會則協助聯繫運動員、教練及殘疾運動項目相關資源，搭建實務交流平台。雙方亦推動聯合科研與教育計劃，透過科研成果提升殘疾運動員的訓練成效，以及其眼睛健康水平，並拓展國際合作機會。

延伸閱讀：乒乓球｜馬龍旋風訪港現身理大 逾千粉絲逼爆現場爭睹「六金王」風采

紀家樹指，合作有助把臨床技術與科研成果，轉化為更廣泛的社會影響力，同時深化在視障相關範疇的臨床研究與教學培訓，提供精準且具指標性的視力障礙級別鑑定與科學化支援，期望為推動體育專業化發展作出積極貢獻。陸子聰指，殘疾運動的公平競爭須建基於科學的級別鑑定，以視力障礙級別鑑定的技術門檻最高，期望今次合作取得實質成果，推動本地體育專業化。

本報記者

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<