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醫衞局：上學年2665學生 轉介專科跟進脊柱評估

教育新聞
更新時間：08:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：22:01 2026-06-10 HKT

學童的脊椎健康備受關注，醫務衞生局局長盧寵茂今日回覆立法會議員書面質詢，披露24/25學年共2665名學生，經衞生署轉介至專科跟進脊柱評估，人數回落至18/19學年水平，強調現時為10至14歲學生每年或隔年篩查，符合醫學原則及成本效益；當局亦持續提示學校採取可行措施，減輕學生書包的重量。

盧寵茂今日回覆立法會議員書面質詢，指24/25學年共2665名學生經衞生署轉介至專科跟進脊柱評估，人數較22/23學年的3350人及23/24學年的4191人，分別跌20%及36%，形容情況屬「相對穩定」。他解釋，22及23學年人數上升，主要原因是新冠疫情期間接受檢查人數減少，以致復常後兩個學年檢查及轉介個案相應增加。至於需要進一步評估的學生比例，上學年為17.4%。

現行做法符合醫學原則

對於會否考慮為各年級學生提供恆常化脊柱評估服務，盧寵茂強調，現時為10至14歲學生提供免費周年健康檢查服務時，每年或隔年由醫護人員檢查骨骼生長情況，按臨床需要轉介評估，符合醫學原則，平衡公共資源運用效益；15歲或以上的高中生，骨骼生長已漸趨成熟穩定，脊椎側彎急速惡化的臨床風險顯著降低。

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他強調，當局一直向學生及家長推廣護脊資訊，護脊內容已納入小學人文科、科學科、高中生物科等課程。教育局亦持續提示學校採取可行措施，減輕學生書包的重量；學生儲物櫃屬新建校舍的標準配置，校方可按校本情況增添儲物設施。

本報記者

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