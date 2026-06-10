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中大研究標靶藥藥效 逾半肺癌患者七年病情穩定

教育新聞
更新時間：15:47 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:47 2026-06-10 HKT

肺癌是本港頭號致命癌症之一。中文大學醫學院聯同全球多間癌症中心，進行了一項長達7年的大型國際臨床研究，結果發現，從未接受治療的晚期「ALK陽性非小細胞肺癌」患者，若使用第三代標靶藥Lorlatinib，超過一半人在7年內病情沒有惡化；而在治療前沒有腦轉移的患者中，更有九成人在7年內未有出現腦轉移。專家莫樹錦解釋，此藥雖無法徹底根治肺癌，但能有效抑制腫瘤擴散，適用於晚期肺癌患者。

莫樹錦表示，食用藥物出現的副作用大多可以透過調整藥物劑量來處理，而且降低劑量並不會影響藥物的療效。佘丹薇攝
莫樹錦表示，食用藥物出現的副作用大多可以透過調整藥物劑量來處理，而且降低劑量並不會影響藥物的療效。佘丹薇攝

這項研究在全球多間癌症中心進行，邀請了近三百位從未接受過治療的晚期ALK陽性非小細胞肺癌患者，當中約四成年齡在六十五歲以上。在長達七年的跟蹤中，超過一半的患者在服用第三代標靶藥後，病情一直維持穩定，處於「無惡化存活期」，即癌症沒有變得更嚴重。相比之下，使用第一代標靶藥（Crizotinib）的患者，無惡化存活期平均只有九個月。研究還發現，如果患者在服藥的頭兩年內病情沒有惡化，到了第七年，他們仍然保持無惡化狀態的機率高達八成，代表只要初期藥物有效，患者很可能長時間都不會復發或惡化。

延伸閱讀：晚期癌症免疫治療可及性 新一代免疫治療已成國際標準 促請盡快擴大醫管局藥物名冊及安全網資助

現年六十一歲的吳樂文在三年前確診為第四期肺癌患者。佘丹薇攝
現年六十一歲的吳樂文在三年前確診為第四期肺癌患者。佘丹薇攝

現年六十一歲的吳樂文在三年前確診第四期肺癌患者，當時他左肩骨折，尤其深夜更為劇烈，就醫檢查後才發現是肺癌。其後，他開始服用第三代標靶藥Lorlatinib，每日早上一粒，他表示服藥期間會出現神經痛和腳部水腫等副作用，但如果身體不適，可以按情況降低劑量。

李兆澄指出，由於第一、二、三代標靶藥都沒有專利，目前這款第三代標靶藥的價格大約為每月四至五萬港元。佘丹薇攝
李兆澄指出，由於第一、二、三代標靶藥都沒有專利，目前這款第三代標靶藥的價格大約為每月四至五萬港元。佘丹薇攝

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦表示，長期服用這種藥最常見的副作用包括高膽固醇、高三酸甘油脂、體重增加，以及認知功能受影響，例如記性或專注力下降。但他強調，這些副作用大多可以透過調整藥物劑量來處理，而且降低劑量並不會影響藥物的療效。他希望把危險的晚期肺癌轉變成一種可以控制、像慢性病一樣管理的疾病。

延伸閱讀：中大醫院引入港研發手術機械人

關於藥費，中大醫學院腫瘤學系助理教授李兆澄指出，由於第一、二、三代標靶藥都沒有專利，目前這款第三代標靶藥的價格大約為每月四至五萬港元。有需要的患者可以向「撒瑪利亞基金」或「關愛基金」申請醫療費用援助。

記者佘丹薇

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