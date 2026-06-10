中大研究：服用第三代標靶藥 逾半肺癌患者7年無惡化

肺癌為本港頭號致命癌症之一，中文大學醫學院聯同全球多間癌症中心，進行長達7年的國際臨床研究。結果發現，從未接受治療的晚期肺癌患者，若使用第三代標靶藥「Lorlatinib」，逾半人在7年內病情沒有惡化；在治療前已沒有腦轉移的患者，9成人在7年內未出現腦轉移。專家解釋，藥物雖無法徹底根治肺癌，但有效抑制腫瘤擴散，適用於晚期肺癌患者。

莫樹錦表示，食用藥物出現的副作用大多可以透過調整藥物劑量來處理，而且降低劑量並不會影響藥物的療效。佘丹薇攝

研究有近三百名從未接受過治療的晚期ALK陽性非小細胞肺癌患者參與，其中約4成人年滿65歲或以上，歷經7年跟進觀察，逾半患者使用第三代標靶藥後，維持無惡化存活狀態。中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦指，藥物具備極強的血腦屏障穿透能力，治療逾30個月後的患者沒有出現新的腦部惡化病例，7年內「無顱內惡化」的機率高達9成，幾乎預防新發腦轉移，對大部分已知耐藥突變有顯著療效。反觀使用第一代標靶藥「Crizotinib」患者，平均無惡化存活期僅9個月。

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現年六十一歲的吳樂文在三年前確診為第四期肺癌患者。佘丹薇攝

研究亦發現，患者若用藥首兩年病情沒有惡化，7年後持續維持無惡化狀態的機率接近8成，可見早期妥善控制病情，能大幅減低日後復發與惡化的機會。現年61歲的吳樂文，22年確診為ALK第4期肺癌，經醫生建議服用「Lorlatinib」超過3年，他指服藥期間曾出現體重增加及腳部水腫，但可透過運動及生活習慣改善，雖未完全根治，但他笑言「當自己沒病了」，身體不適亦可按情況降低劑量。

李兆澄指出，由於第一、二、三代標靶藥都沒有專利，目前這款第三代標靶藥的價格大約為每月四至五萬港元。佘丹薇攝

莫樹錦：調節劑量減副作用

莫樹錦指，長期服用「Lorlatinib」常見副作用包括高膽固醇、高三酸甘油脂、體重增加，以及認知功能受影響，但強調副作用可通過調節劑量處理，並不影響藥物療效，期望把危險的晚期肺癌，轉變成可以控制，像慢性病一樣管理的疾病。

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記者佘丹薇