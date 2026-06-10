爆粗校長｜新會商會中學登報聘校長 舊生為師生打氣：風雨過後見彩虹

屯門新會商會中學日前即時解僱在新加坡遊學團期間「爆粗」的校長李卓興，校方昨在報章刊登廣告招聘繼任人，要求申請人須具備多項條件，包括卓越領導才能及優良品格，具教育抱負、識見及能力等。校方日前舉辦校友聚會，有舊生借心意牆為受事件影響的師生打氣，形容「風雨過後見彩虹」。

列明新校長須備優良品格

校方在招聘廣告列出新任校長須具備6大條件，包括「具備卓越領導才能及優良品格、豐富閱歷及人際網絡以推動學校發展」、「有教育抱負、識見、能力領導本校實踐辦學使命及願景，重視團隊協作以發展優質教育」，其餘條件包括良好中英文能力、有5年或以上高級學位教師資歷，符合教育局認可的資助中學校長資格，而持校長認證者可獲優先考慮。辦學團體已成立「校長遴選委員會」，招聘將於6月27日截止申請。

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前任校長李卓興日前遭校方即時解僱及免職，不給予代通知金，校方批評他在新加坡交流團期間的「粗鄙行為」，嚴重違反《教師專業操守指引》等守則，損害教師專業形象，以及家長和社會人士對教師的信心，破壞學校聲譽。校方亦不接納李卓興提出在8月31日生效的辭職申請，稱他倘若仍然在任，「將會嚴重影響學校的正常運作，令校內教師學生不能盡快重新前行」。李卓興其後發表聲明，對校方決定表示驚訝及遺憾，已委託法律代表釐清權益。

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另外，校方日前舉行「校友回歸日暨心連心聚會」，不少舊生透過心意牆，為受事件影響的母校及師弟妹打氣，有人留言寫道「風雨飄搖，砥礪前行」、「風雨過後見彩虹」。署任校長陳慶冲亦在早會與師生分享，形容事件讓學校「經歷充滿挑戰的日子」，期望師生「忘記背後，努力面前」，把經歷轉化為「寶貴的一課」。

本報教育組

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