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直資議會與八大達成合作 支援非本地生升學

教育新聞
更新時間：21:11 2026-06-09 HKT
發佈時間：21:11 2026-06-09 HKT

42間直資學校獲批准「直資擴容」，取錄更多非本地生自費入讀。直資學校議會與理工大學日前簽署合作備忘錄，為直資學校的非本地生提供更有系統的升學支援，議會早前已與另外7所資助大學簽署合作備忘錄，意味完成與八大達成全面戰略協作。

延伸閱讀：直資議會與中大簽署合作備忘錄 攜手支援非本地生升學

 

直資議會與理大簽署合作備忘錄。 直資議會提供
直資議會與理大簽署合作備忘錄。 直資議會提供

先後與八大合作 配合「直資擴容」

理大是第8所與直資議會簽署合作備忘錄的本地大學，根據備忘錄內容，雙方將在六大範疇開展深度合作，包括向直資學校提名的非本地生介紹理大入學計劃、為直資學校的傑出非本地生提供入學獎學金、共同開展國際推推廣活動，以配合策略性招生、及早識別及聯繫具備入讀理大潛質的直資學校非本地生、邀請符合資格的直資學校非本地生參與由理大提供的暑期課程，以及為獲理大錄取的直資學校非本地生提供銜接支援。

延伸閱讀：42校申請新學年「直資擴容」 全數獲教局批准

理大常務及學務副校長黃永德形容，雙方合作為直資學校非本地生探索更全面的升學路徑，透過加強招生、獎學金、推廣及學生支援等協作，協助學生多元發展，提升本港作為國際教育樞紐的優勢。直資議會主席黃金蓮則稱，今次合作展現中學與大學的緊密聯動，能有效協助非本地生在中學階段，提早克服學術與文化挑戰，減輕升讀大學的文化衝擊；期望外地同學在此建立深厚情誼與歸屬感，畢業後選擇以香港為家，共同為香港建設成為國際教育及創新中心貢獻力量。

本報記者

 

 

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