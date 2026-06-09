都大19層新校舍大樓動土 料2031/32學年啟用

都會大學將在何文田常盛街與佛光街交界斜坡用地，興建一座19層高的新校舍大樓，校方今日（9日）舉行動土典禮，近200人在場見證。校方表示，新大樓定位為「社區健康樞紐」，將成為大學推展社區健康教育與服務的重要平台，預計2031/32學年陸續啟用。

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動土典禮由政務司司長陳國基、都大副校監方正、校董會主席黃天祥、立法會教育事務委員會主席劉智鵬、校長林群聲等一同主禮，有近200名嘉賓及師生在場見證。陳國基致辭時指，都大作為本港首間應用科學大學，已確立清晰、具優勢的定位，提供職業專才教育，呼應國家十五五規劃中促進教育、科技、人才一體化的發展方向，期望新校舍讓更多學生接受優質應用教育。

黃天祥指，新校舍大樓將為師生提供先進教研設施，構建更理想的研究及學習環境，體現大學積極響應十五五規劃。他續指，學生將在大樓建築工程研究真實的建造工程數據，突顯都大作為應用科學大學的特色和優勢。

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新校舍大樓佔地約3530平方米，落成後將帶來31770平方米總樓面面積，可容納最多3200名學生，預計於2031/32學年起陸續啟用。大樓將設有跨學科研究中心、容納約600人的多用途演藝廳等設施，其中兩座行人天橋將開放予公眾使用。

本報記者

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