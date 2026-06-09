都大何文田新校舍動工 料2031學年啟用

為增加教學空間，都會大學在何文田興建樓高19層的新校舍大樓，政務司司長陳國基今日（9日）主禮動土典禮。新大樓定位為「社區健康樞紐」，將成為推展社區健康教育與服務的重要平台，預計2031/32學年陸續啟用。校長林群聲指，新校舍將鞏固都大的教研實力。

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新大樓在何文田常盛街與佛光街交界斜坡用地，陳國基在動土典禮致辭指，都大已確立清晰、具優勢的定位，提供職業專才教育，呼應國家「十五五」規劃中促進教育、科技、人才一體化的發展方向，期望新校舍讓更多學生接受優質應用教育。校董會主席黃天祥指，新校舍大樓將為師生提供先進教研設施，構建更理想的研究及學習環境，學生將在大樓建築工程研究真實的建造工程數據，凸顯都大作為應用科學大學的特色與優勢。

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新大樓由著名建築師嚴迅奇擔任建築顧問，佔地約3530平方米，總樓面面積達31770平方米，可容納最多3200名學生，林群聲提到大樓以「社區健康樞紐」為定位，內設向社區提供健康服務的綜合健康中心，亦設跨學科研究中心、容納約600人的多用途演藝廳、多媒體演講廳與教室、圖書館等設施。其中兩座行人天橋將開放予公眾使用，預計於2031/32學年起陸續啟用。

林群聲：研進駐北都

另外，林群聲日前在校內通訊撰文，提到北都大學城發展，指校董會正審視必要性及可行性，就最切合策略發展需要的規模與定位，展開深入討論，校方將詳細評估空間需求、學生人數預測，並考慮財務承擔能力，以最妥善方式推進計劃。他認為發展北都大學城項目，須以多項條件為前提，包括增加設施的必要性、具備與國際知名院校建立合作的潛力、存在可持續發展的校企或產學合作模式等，強調校方會審慎及周全考量所有因素。

本報記者

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