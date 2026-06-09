中大研究首次揭示 灌溉助中國升溫減慢

全球暖化備受關注。中文大學聯同香港大學、重慶大學及蘭州大學組成的研究團隊，首次揭示過去半個世紀以來，中國升溫速度慢於全球平均水平的原因，除工業氣溶膠冷卻效應外，農業灌溉亦是關鍵因素。

1961-2005年間歷史灌溉農田擴張對日間溫度（ΔTmax）的影響，以及在中等（SSP245）和高溫室氣體排放（SSP585）情景下，到2050年代維持當前灌溉範圍時，模型預測的灌溉降溫效應。 中大提供



研究團隊結合1961至2016年的氣象觀測記錄，並運用氣候模型模擬，發現1961至2005年間，灌溉擴張令春季日間氣溫平均每十年下降約0.19°C，幾乎抵銷同期溫室氣體引發的升溫。以往研究多把中國較緩升溫，歸因於工業排放的氣溶膠粒子，因可通過反射陽光降低地表輻射。研究團隊指，解釋不足以涵蓋地區差異，尤其是華北平原灌溉面積廣闊，即使經歷快速城市化及工業發展，升溫幅度仍異常輕微。

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倡推水資源智能化管理

中大地球與環境科學系教授戴沛權（圖右二）指，灌溉用水的蒸發作用，在農忙季節減緩了溫室效應，紓緩「日間熱脅迫」。然而團隊發現，隨着20世紀末至21世紀初，灌溉擴張趨緩及節水技術普及，冷卻效應逐步減弱，估計至約2050年，在中等排放情景下，農業灌溉仍可抵銷約半溫室氣體升溫效應；但灌溉用水如持續減少，降溫作用亦削弱。

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研究團隊建議採用多管齊下的水資源及氣候智能化管理方案，包括精準調控灌水量，並以跨部門協調節水、減碳、防熱與糧食安全需求。

本報記者



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