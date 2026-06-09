長沙灣天主教英文中學「黃雨」戶外晨跑 家長質疑罔顧安全 校方：雨勢不大已減圈數

近日天氣持續不穩定，在學界體育比賽表現標青的長沙灣天主教英文中學，上月在黃色暴雨警告生效期間，安排中一生戶外晨跑，有家長稱有學生因此感染肺炎，質疑校方罔顧學生健康與安全。校方在調查報告指，當日雨勢不大，已縮減跑步圈數，事後未收到學生不適或受傷報告。教育局確認校方未在惡劣天氣下強行進行戶外活動，已提醒校方遵照安全措施及指引。

家長稱有學生確診肺炎

雷雄德強調，教師在活動前應考慮學生的運動能力和健康狀況。 資料圖片

本報接獲該校中一生家長投訴，指校方上月21日早上「黃雨」生效期間，要求全班學生「在毫無遮擋的戶外開放式操場進行晨跑」，學生上班主任課全身濕透，班主任其後安排他們到實驗室，以風筒吹乾身體及衣物。家長質疑校方罔顧學生健康與安全，「在惡劣天氣下強行跑步，極易引致學生滑倒受傷；全體學生在課前全身濕透，在冷氣課室內極易着涼感冒，嚴重威脅學生健康」。天文台在事發當日上午5時15分改發黃色暴雨警告，直至9時半取消，雷暴警告在當時亦生效。

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辦學團體天主教香港教區屬下的天主教教育事務處上月底接獲投訴，校監陳錦添在上周五提交調查報告指，事發當天僅間中有微雨，亦沒有雷暴，「遠未及暴雨傾盆之程度」，校方按現場實際天氣狀況判斷如常進行，但考慮到天氣不穩，已縮減跑步圈數，並預留時間供學生整理儀容及更換衣物，事後未接獲學生身體不適或受傷的報告；他強調如遇暴雨或雷暴，校方必定把晨跑改為室內體能訓練或取消。

然而，投訴家長不滿校方說法，指有學生事後嚴重發燒及確診肺炎，認為雷暴警告生效時，學校應立即停止所有開放式戶外體育活動。翻查教育局《戶外活動指引》，如雷暴警告在活動前發出，教師或導師「應視乎活動性質及內容、舉行地點等」決定是否延期或取消。《學校體育學習領域安全指引》亦列明「越野和路上賽跑」，應留意相關天氣資訊與警示作判斷。兩者並無訂明「黃雨」期間要取消戶外活動。

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教局確認校方專業判斷

晨跑是該校持續數十年的傳統，教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德相信，校方能決定當時天氣是否適合，但老師應考慮學生的運動能力和健康狀況，「不同學生的體質也會有差異，例如是校隊代表時應沒問題」。下雨導致氣溫下降，可能會影響免疫系統運作而致病，他建議跑手應準備適合裝備，注意保暖及避免路滑。至於「黃雨」及雷暴警告，他認為有一定地區性，下雨不代表要停止戶外活動；而雷暴受雲層及風向影響，地勢較低或附近有高建築物的位置，相對較安全。

教育局回應指，接獲投訴後已即時聯絡校方跟進，要求提交書面報告，知悉活動並非強制性質，學生缺席不會受懲處，當日校方已根據實際天氣狀況作專業判斷，並無於惡劣天氣下強行進行戶外活動。當局理解家長關心子女進行學習活動時的安全，已促請校方與家長加強溝通，並提醒學校必須遵照相關的安全措施及指引，持續檢視校本政策及惡劣天氣下的應變機制。

記者 歐文瀚

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