梁銶琚分校利用AI數據 發掘學生潛能

人工智能（AI）在教育界應用日益普遍，天水圍樂善堂梁銶琚學校（分校）新學年推出「強項為本潛能發展計劃」，利用AI數據分析掌握學生特質，發掘學生強項及發展方向。校方將安排16位專責主任教師，為學生度身訂造發展支援及培訓。校長劉鐵梅相信，計劃可更有系統地幫助教師與家長發現學生優勢，強調AI不能取代教師，分析數據後仍須教師核實。

延伸閱讀：梁銶琚中三生畫出彩虹 吳奕萱膺十大青少畫家 「零補習」自學網上取靈感︱專訪

學校將通過「AI強項識別系統」整合學生學業表現、學習過程、教師回饋、電子學習數據等資料，利用AI把資訊轉化為潛能雷達圖、性格強項報告及24項性格特質。系統將生成專屬建議，教師可依據報告，更針對性地提供個人看法。新系統有助整合學生成長資料，即使新學年班主任或科任教師有調動，仍可通過記錄掌握學生特質。

培訓老師任「成長同行者」

發展計劃分為三階段推展，首階段集中數據採集及試行，先行為小一及部分小三生建立成長對照圖，27/28學年逐步擴展至小二及部分小四生，並開始為新一屆小一生收集數據，預計28/29學年支援全校各級。校方將培訓16位主任級老師擔任「成長同行者」，平均每人專責8名學生，按每名學生的潛能和特質，安排培訓活動，並安排全校教師接受「身心語言程式學習」及「專業教練學習」培訓，加強識別學生強項能力。校長劉鐵梅相信，計劃有助教師與家長發現學生優勢，強調AI不能取代教師。

校方亦邀請家長在系統輸入或上載照片，分享子女生活點滴。小一生家長賴太每月花3000元為兒子參加畫畫、鋼琴等逾10項興趣班，但兒子往往選擇放棄，她期望系統有助提供數據，讓她鼓勵兒子。

延伸閱讀：AI教學｜樂善堂梁銶琚學校（分校）家校合作正確應用AI 推AI家長工作坊 製作漫畫提高趣味性

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

本報記者