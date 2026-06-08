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全國海洋知識競賽 港隊獲三等獎

教育新聞
更新時間：15:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-08 HKT

今日是「世界海洋日」，第15屆全國海洋知識競賽日前舉行，由四間本地大學學生組成的香港代表隊，前往福建省福州市參賽，最終榮獲三等獎。至於主辦香港選拔賽的中文大學，則獲得「優秀組織獎」及「優秀指導教師獎」。

延伸閱讀：中大舉辦「全國海洋知識競賽香港區選拔賽」總決賽 前三甲將競逐國家極地科考機會

本屆賽事由國家自然資源部、共青團中央及海軍政治工作部聯合主辦，全國200多間高等院校的大學生，經選拔後組成15支隊伍，晉身全國總決賽。賽事今年首設香港選拔賽，交由中大主辦，吸引全港20間高等院校、逾400名學生報名；比賽另設公眾線上問答遊戲，超過2萬人報名參加，答題次數累計近9萬次。

本港代表隊由科大黃昶彬、中大劉潤潔、城大伍俊雄、浸大簡子汶組成，憑晉級賽中的穩定發揮及團隊精神，最終獲得三等獎。劉潤潔表示，非常榮幸參賽，即使未能晉級，但其對海洋的熱愛、對藍色的嚮往永不改變。

延伸閱讀：中大陳重娥獲頒亞洲糖尿病教研最高榮譽「清野裕傑出領袖獎」

另外，中大憑出色組織能力及推動海洋科普教育的卓越成效，在總決賽中榮獲「優秀組織獎」及「優秀指導教師獎」兩個獎項。

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