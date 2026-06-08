劉德容兩特教生爸爸剖白：因不快經歷轉校而來

部分在劉德容紀念小學就讀的SEN學生，正因其他學校的不快經歷轉校而來。有家長坦言，轉校自一間「關愛校園」，對方校長曾承諾「怎樣的孩子都照顧到」，但兒子未讀完一個學期便被「放棄」；有家長更被校方要求轉讀群育學校「學習規矩」，令他感到匪夷所思。

兒子變得願意上學

小二學生家長李先生的兒子是不擅表達的特教生，在不安環境下容易鬧情緒，他原安排兒子到標榜是「關愛校園」、自己母校升小，「當時校長還對我稱：一定能應付好你兒子」，但上學首日兒子便已鬧情緒，「SENCO（特教統籌主任）打電話說應付不了，訓導主任也稱全校沒人處理到」。李先生指，其後校方採取抽離方式，他不堪兒子形同被「放棄」，遂安排轉校。

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同是特教生家長的謝先生，兒子患有學習發展遲緩、過度活躍症等，在舊校就讀往往被帶到醫療室，校方其後更打算安排兒子到群育學校「學習規矩」，才回校上課，他直言做法匪夷所思，「我覺得去了就回不了頭」。

兩位爸爸異口同聲稱，兒子轉校後情緒與返學意願均有轉變。李先生指兒子如今已能如常社交生活。謝先生亦稱，校內老師們願與家長溝通的氛圍下，兒子每日願意上學，「就算他不舒服要請假，仍說想要上學」。

記者 歐文瀚

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