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中大修例首場交流會 出席者關注評議會被取代 校方稱氣氛好

教育新聞
更新時間：15:55 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:55 2026-06-05 HKT

中文大學校董會相隔3年再提出修訂《中大條例》，今日（5日）舉行兩場交流會，供學生、教職員及校友參與。首場交流會有約50人參與，有出席者關注校友顧問委員會取代校友評議會會否變成間選，亦有人重提3年前副校長吳樹培被解僱，詢問校方增設解僱條件的原因。常務副校長潘慧賢指，交流會氣氛良好，期待第二場會面。

延伸閱讀：中大擬修例增罷免大學主管理由

改以校友會網絡可真正發聲

中大校董會首場交流會今早舉行，參加的學生、教職員及校友需預先登記，進場時出示身分證明文件及二維碼，約有50人參加。校方由常務副校長潘偉賢、副校長（教育）金國慶、協理副校長（學生體驗）兼大學輔導長高永雄、大學秘書長黃陳慰冰代表，回答出席者問題。

據悉，多名出席者關注以校友顧問委員會取代校友評議會，有人質疑顧問委員會由校友組織提名屬間接選舉。校方解釋，校友評議會成員有30萬名，現實上無法開會，是一個「假象」，利用校友會網絡選出代表，只要運作順利，大家可以聽到校友聲音，變成真真正正發聲。

稱「好的因由」罷免高層過於籠統

有出席者則問校方為何增加罷免校長及副校長條件，並重提3年前副校長被解僱。校方回應時稱，過去條文以「好的因由」作表述過於抽象籠統，但難以列出所有不適當行為，強調修改是為了保護持分者，其他院校亦有類似修改。

延伸閱讀：議員倡中大修例 任命校長須3/4校董贊成

今次修例亦包括新增條文，禁止未經校董會同意使用大學名稱。據了解，出席者問到校方會如何處理自發組織使用學校名稱等。校方重申，條文是想保護學校持份者，防止商業機構等冒用大學名稱，日後會在政策上表達得更清楚。

潘偉賢在會後表示，交流會氣氛非常好，樂見應被關注的問題有所討論，參與者提出不少意見，每人關注點不同，校方會在政策中更清晰處理。校方第二、三季整理分析意見後將向校董會匯報，預計2026/27年度進入立法階段。

本報記者

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