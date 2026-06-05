中大陳重娥獲頒亞洲糖尿病教研最高榮譽「清野裕傑出領袖獎」

本港學者獲國際肯定。中文大學香港糖尿病及肥胖症研究所所長、醫學院內科及藥物治療學系教授陳重娥，獲亞洲糖尿病研究協會頒發「清野裕傑出領袖獎」，成為本港首位獲此殊榮的學者，表揚她在亞洲糖尿病領域的終身成就及卓越貢獻。

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首位港人獲殊榮 表揚糖尿病研究貢獻

頒獎典禮上月底在日本大阪舉辦的第18屆亞洲糖尿病研究協會科學會議上舉行，大會讚揚陳重娥將研究轉化，並以數據策動，透過展示大規模實證結構及目標導向的糖尿病護理成效，推動臨床實踐發展。陳重娥向家人，以及在研究歷程中給予她支持的人士致謝，指榮譽屬於她的老師、同事、研究團隊、合作夥伴、糖尿病患者及他們的家人；並指賴中大的支持，才能為糖尿病社群貢獻。

陳重娥在會議上發表題為《醫生科學家—精準醫療缺失的一環》的獲獎演說，強調為年輕人鋪設成為醫生科學家職涯發展路徑的重要性。她期望有更多醫生投身科研，結合臨床實踐及研究，推動以預防為目標的醫療護理及教育發展，形容醫生科學家就可充分利用醫學知識及各種治療與科技，創造出具影響力及可持續的治療方案。

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倡發展醫生科學家 結合治療與科技

陳重娥與研究團隊創立《香港糖尿病登記冊》，透過以數據為本的工具結合生物樣本庫，成功驗證有助檢測患病風險的方程式，並發現亞洲人獨有的糖尿病和相關併發症的基因標記，可用於識別高風險人士，以便及早作出干預。

團隊亦成功開發「華人糖尿預後預測模型」，能精準預測患者終生出現十種主要併發症的風險。陳重娥正致力為已有或潛在患有早發性糖尿病的成年患者，開發整全的精準治療與預防計劃，藉著利用生物遺傳標誌、電子穿載裝置，以及透過公私營合作提供個人化護理，以提升他們的身心健康。

本報記者