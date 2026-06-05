嶺大：可皺摺材料助研防偽標籤及人工器官

物體表面出現皺摺或凹陷，一般人視為老化或損壞。嶺南大學的聯合研究提出，未來可利用材料表面自然形成的紋理，配合人工智能（AI）輔助設計，創造具獨特功能的新型物料，技術有望應用於智能防偽、人工器官及柔性電池研發。

嶺南大學 (資料圖片)

研究由嶺大聯同北京航空航天大學及東北大學進行，提出微細皺紋、摺疊或變形結構等材料表面，可轉化為「功能性結構」，未來有望通過AI輔助設計，預先設定用家需要的功能，優化材料表面形成的皺紋結構，控制在受力、受熱、光照、濕度或化學刺激下改變形態，研發為具防偽、資訊加密、防水、可自潔或具備仿生醫療功能的新型物料。

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新型材料用途廣泛，譬如可製作微米及納米級的高防偽「人工指紋」。在生物醫學應用方面，可用以製作模擬人腦皺褶、人體黏膜及器官表面紋理等，具摺疊結構的人造組織，亦能發展可穿戴的電子皮膚，讓傳感器在大幅度拉伸時，仍能保持穩定導電性與感測能力。

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嶺大伍絜宜跨學科學院院長及跨學科講座教授陳曦指，光刻、模具壓印或雷射加工等傳統方法，需要複雜設備、多重工序及硬質模板，難以應用於柔軟及可拉伸材料。新技術有助更有效率地設計及製作微細結構，製作成本及靈活度更具優勢。

本報記者

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