中華基督教會設區本資源平台推AI教育 百校長教師出席啟動禮

政府斥資5億元推出「『智』啟學教撥款計劃」，支援人工智能（AI）教育。中華基督教會香港區會屬下中小學昨舉行「智啟學教啟動禮」，學務總監朱啟榮指，AI浪潮下學校需重新定義學習目標，更着重學習歷程，辦學團體將設區本資源平台，匯集各校資源，10月亦推行「優秀數字教育教師選舉」。

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開辦逾70間中小學及幼稚園的中華基督教會香港區會，昨舉辦啟動禮，邀請嘉賓分享AI教育議題，約百名校長及教師出席。該會學務總監朱啟榮指，AI能推動個別化學習，學校需改變教學模式，重新定義學習目標，又指教師已由教學者變成引導者，課堂應轉以學習歷程為中心，更強調學習過程，而非單純教授學生AI指令。

為配合政府的「『智』啟學教撥款計劃」，屬校在語文、科學等科目引入AI輔助教學，建立校本及跨校教學案例，辦團將設置區本學與教資源平台，涵蓋教案、教材與教學活動等課堂資源，建立教師社群，10月起舉辦優秀數字教育教師選舉，獎勵優秀教師；該會亦舉辦機械狗挑戰賽、航天員選拔等活動，鼓勵學生成為創造者。

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辦優秀數字教育教師選舉

撥款計劃支援對象未包括幼稚園，主禮的教育局副局長施俊輝致辭指，當局了解幼教界認同AI減輕教師工作，當局將與業界保持溝通，日後提供支援；又形容推動數字教育環環相扣，「『智』啟學教」撥款只是其中一部分，當局將向學校提供更多工作坊，收窄學校之間的數碼鴻溝。

記者 高俊謙