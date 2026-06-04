下月中一派位 學校「超前部署」接觸新移民家長

教育局昨公布小一統一派位結果之際，有中學與家長已超前部署下月的中一派位。在九龍塘的教育局教育服務中心，多間中學派員在門外駐守，以盡快接觸與取錄新來港學生，有中學代表稱協助內地家長了解本港學制、升學路徑等資訊。有家長稱正安排子女升中，期望入讀心儀中學。

派員學位分配組外守候

中一派位結果在7月7日放榜，距今尚有一個月，但在九龍塘教育服務中心西座平台的學位分配組，記者發現多名中學代表在門外守候，主動上前與家長講解。據了解，他們主要對象是同時育有入讀小學及中學子女的新移民及專才家長，期望趁他們領取小一註冊證，提早向他們介紹升中資訊，以早着先機。

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有不願具名的中學代表稱，昨接觸到升小及升中家長各佔半，認為距離新學年尚有3個多月，家長們仍有時間選擇，如有興趣進一步實地了解學校情況，便會另行相約參觀。

學齡人口結構性下跌，他指會持續加強區內宣傳，又指不少內地家長毫無頭緒，仍未有機會了解學校就到教育局參與「攪珠」，期望提供學制、升學路徑等有用資訊，方便他們選校，「香港和內地有很大分別，我們都是以學生為本，做到家校合作」。

有家長為回港學生登記

已經來港一段時間的李女士，昨到學位分配組為幼女查詢升小情況之餘，亦為長子辦理升中手續。她指2月為女兒報名升小，「沒得選擇，政府派到哪裏就哪裏」，雖女兒已獲觀塘一間學校面試及願意錄取，但她昨仍未收到派位結果，遂前來查詢，當局則着她留意收信，即郵寄的小一註冊證。至於長子升中情況，她表示已完成申請，待8月公布結果。

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另一名港人張女士昨陪同親友，為早年於內地讀書，打算回港升學的姨甥登記升中一，期望入讀九龍城區的心儀學校；張女士育有一名升小的兒子，成功派往首志願的黃埔宣道小學，她形容前日收到當局「提早放榜」短訊後心情忐忑，幸好最終如願，「怕（昨日）掉進地獄，幸好維持在天堂」。

記者 歐文瀚 實習記者 張駿宏

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