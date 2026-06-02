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中大專業進修學院開辦「運動表現及創新文憑」 結合運動科學與智能科技

教育新聞
更新時間：18:02 2026-06-02 HKT
發佈時間：18:02 2026-06-02 HKT

隨着全民運動風氣日益盛行，體育盛事與產業化持續發展，社會對具備專業運動知識及科技應用能力的人才需求與日俱增。香港中文大學專業進修學院（CUSCS）新開辦一年全日制「運動表現及創新文憑」，課程由香港中文大學審批，為有志投身運動、康體及相關行業的DSE畢業生，提供系統化及實用的專業培訓。

香港中文大學專業進修學院新開辦一年全日制「運動表現及創新文憑」。資料圖片
香港中文大學專業進修學院新開辦一年全日制「運動表現及創新文憑」。資料圖片

課程總監（全日制課程）鄭嘉懿表示，該課程結合運動科學與智能科技，涵蓋重點科目包括運動學導論、新興運動發展及培訓、智能科技與運動應用、體適能評估與運動處方，以及功能性人體解剖及運動創傷；她亦指畢業生的出路廣闊，除可繼續升學，亦可作專業發展，「學生完成課程後，將獲頒有效期為兩年的『新興運動導師證書（初級）』或同等資歷，具備於校園及/或社區教授相關運動的資格。」該課程的畢業生亦可選擇升讀中大專業進修學院的康樂及休閒事務管理或其他高級文憑課程，進一步深化知識。

延伸閱讀：中大專業進修學院推社區健康與服務高級文憑 培訓公共衞生人才

香港中文大學教育學院體育運動科學系副教授謝采揚亦表示，該課程設計創新實用，拓展學生對運動產業的專業視野，有助升學及就業的多元發展。

「運動表現及創新文憑」的收生準則，為中學文憑試(DSE)考生需考獲最佳5科成績最少共6分（包括中國語文和英國語文均須達第一級），或持同等學歷即可報讀，有關詳情可「按此」瀏覽。

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