禁毒處健康校園計劃 下學年參與中學增至305間
更新時間：15:03 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:03 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:03 2026-06-02 HKT
依托咪酯在25/26年學年起，被納入「健康校園計劃」的自願測檢範圍。保安局向立法會保安事務委員會提交文件，透露26/27學年參加「健康校園計劃」的中學達305間，較25/26學年的268間增約14%，亦較11/12學年首度推行計劃時的43間大幅增加。禁毒處已委託禁毒服務單位，開發具互動元素的教學單元；今年亦推出配有動畫短片，以大專生為對象的禁毒教育網上培訓課程。
禁毒處今年起推出以幼小學童及年輕家長為目標群組的社區參與活動，有別傳統阻嚇手法，更聚焦推廣健康生活及加強親子關係。
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