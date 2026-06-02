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教育局推「喜動亞運挑戰賽」 鼓勵學生建立運動習慣

教育新聞
更新時間：14:56 2026-06-02 HKT
發佈時間：14:56 2026-06-02 HKT

第20屆愛知．名古屋亞洲運動會將於9月19日開幕，教育局推出「喜動亞運挑戰賽」，呼籲學校藉亞運的體育氣氛，協助學生建立恆常運動習慣，達到平均每天累積最少60分鐘、中等至劇烈強度體能活動（MVPA60）的建議。參與學生在7月6日至8月30日期間，完成指定任務，便可在MVPA60獎勵計劃中獲得個人獎勵；獎項亦頒發予積極參與學校。

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當局亦建議學生在參與活動期間，閱讀最少一篇與國家或港隊資料，並通過閱讀報告、口頭報告或錄像形式作分享，以進一步認識國家體育發展，加強國民身份認同和民族自豪感。

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