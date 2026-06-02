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浸大生創作藝術裝置 展現亡父「數字人生」

教育新聞
更新時間：07:45 2026-06-02 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-02 HKT

藝術作品可是創作者「尋找」的過程。在浸會大學創意藝術學院舉辦的畢業展上，有學生創作裝置展現亡父生前的「數字人生」，並感歎人死後只淪為冷冰冰的數字與個案，但女兒視角之下，卻從不同數據重塑父親生前的不同面相，期望通過作品與亡父輕聲說句「多謝！」

冀藉作品說句「多謝」

浸大在2022年開辦跨學科的「藝術及科技文理學士（榮譽）」課程，29名首屆畢業生參與在東九龍文化中心舉行，題為「Ctrl+F」的畢業展。參展學生之一的李沛瑩，創作名為「他與我」的藝術裝置，靈感來自一年前父親因病離世，她處理遺產時，反覆面對亡父遺留的一連串數字，身份證、稅號、員工編號及銀行帳戶，彷彿人在身故後淪為數據，令她感到與父親割裂，「明明爸爸是一個有血有肉的人，怎麼變成一堆數據」。

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作品以打字機與投影影像組成，李沛瑩解釋，曾接觸態度冷淡的遺產承辦處人員，令她覺得對方把逝者視為個案，而非曾經活着的生命，故以打字機象徵官僚主義。至於片中的文字與數字，則是她想對爸爸說的話，「因為他已不在人世，有很多說話已無法說出口，那些內容只是我一半的心底話。」她坦言父女關係以往不佳，直到父親離世前一年始好轉，在整理遺物過程，令她更了解父親不同面相，譬如公開試成績，她不知道亡父會否介意這些資料公開於人，但期望借作品向他說一聲「多謝！」

另一參展畢業生楊珀瑤，創作的混合媒介裝置「讓渡」，靈感出自不少家長把育兒責任「外判」給電子裝置，她用3D模擬技術設計將「產品」推銷給家長的虛擬保母，引領觀眾反思育兒風氣。她指自己父母從小只給她紙筆，表達個人所思所想，而非動輒給她手機，但不諱言「電子奶嘴」風氣已難以逆轉，甚至通過電子裝置監控子女的一舉一動，希望藉作品諷刺只為耳根清靜、把育兒責任交給機器的家長。

實習記者 張駿宏

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