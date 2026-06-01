李競存任科大醫學院創院院長 科大：具備從零開始籌建醫學院經驗 有助奠定基礎

正籌建第三間醫學院的科技大學，正式委任美國伊利諾大學香檳分校(UIUC)醫學院創院院長李競存出任新醫學院創院院長。校董會副主席施熙德讚揚李競存具備從零開始籌建醫學院經驗、跨學科背景及對科技推動醫學教育的願景，有助為新醫學院奠定基礎。李競存對離港多年後仍能貢獻香港表示感恩，期望新醫學院能培育出新時代需要的醫生。

港產學者李競存 感恩有機會回饋香港

在香港出生，高中後移居加拿大的李競存，今早以科大醫學院創院院長公開亮相。他直言自己離港多年，對有機會回饋香港表示感恩，感謝科大給予機會參與建立具前瞻性的醫學院。

他指香港與其他發達國家與地區一樣，出現人口老化的問題，對醫療系統添加壓力，醫療體系需要革命性改革，才能為公眾提供高質素、低成本及隨時獲得的治療。他相信新醫學院訓練具備醫術、醫德、科技知識和創新能力的醫生，以無縫參與創科經濟，貢獻香港以至大灣區、影響中國以至全球，日後將與科大所有學院、本港現存兩間醫學院及醫療體系合作。

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有份參與遴選院長的施熙德指，政府公布由科大興建新醫學院後，大學隨即組成遴選委員會並展開全球招聘程序，嚴格評審來自10個國家地區逾100名候選人。她強調引入具國際學術經驗的領袖至關重要，為本地醫學教育帶來新視野，而李競存於UIUC從零開始興建創新醫學院的經驗，正是科大所需，最終他憑創院經驗、跨學科背景及對科技推動醫學教育的清晰願景脫穎而出，期待對方在科大展開新旅程。

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特區政府歡迎科大的委任，教育局局長蔡若蓮讚揚李競存具備卓越的醫學教育領導經驗、跨學科學術背景，以及創建新醫學院的豐富歷練，「希望憑藉其國際視野、學術及臨床經驗，以及對全球醫學界的深厚連繫，帶領科大醫學院結合臨床醫學、工程、數據科學及新興科技優勢，建立符合本地專業水平、同時具前瞻性及面向國際的創新教育模式。」

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