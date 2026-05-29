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小一統一派位2026︱6.3起放榜 逾86％學童獲派首3志願

教育新聞
更新時間：14:17 2026-05-29 HKT
發佈時間：14:17 2026-05-29 HKT

2026年度小一統一派位結果將於下周公布。教育局將於下周三及四（6月3及4日），透過「智方便」、電話短訊及郵遞方式，通知家長派位結果。

教育局發言人表示，2026年度共有16,345名兒童參加小一統一派位，獲派首3志願學校的兒童為14,093人，約佔86.2%，較去年的79.7%，上升6.5%；至於自行分配學位及統一派位階段合計，獲派首3個志願學校的兒童，整體滿意率則為93.6%。
 
小一統一派位階段的學額分為兩部分，甲部佔統一派位學額的10%，屬不受學校網限制，餘下九成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網／選校名單內的學校。今年參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔1 865人，獲派乙部學額的佔14 480人。

延伸閱讀：小一統一派位2026︱6.3放榜 兩校長授「叩門」面試攻略 切忌催谷及「撒網」

教育局表示，已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下周三上午１０時起，透過電子平台查閱統一派位結果；此外， 家長如在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，亦會於6月3日，透過電話短訊得知派位結果。

延伸閱讀：小一入學︱全港36校網首三志願成功率統計 哪5個校網成功率最高？

另外， 家長亦將收到香港郵政透過「本地郵政速遞」，於6月3及4日派遞，印有統一派位結果的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始，到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長於6月5日仍未收到有關郵件或「領取郵件通知卡」，可於6月6或7日，到指定的領取中心取回《小一註冊證》。

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