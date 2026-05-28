12學生有1人在校隱性疏離 團體憂輟學籲及早支援

學生拒學或輟學的問題，近年漸受關注。有調查發現，逾四分一學生不喜歡學校生活，六成人正面對家庭挑戰，8.4%學生更處於「隱性疏離」狀態。香港基督教服務處指學生經常獨處、沒有參加課外活動等，均是疏離徵兆，憂慮他們一旦離校，日後將難以支援，呼籲學校改善朋輩支援。

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為及早識別有輟學傾向的青年，香港基督教服務處今年2至3月以問卷形式，訪問1958名中一至中五學生。問卷環繞「班主任評價」、「喜歡校園生活」、「有同性朋友」及「有沒有遭受欺凌」四個風險指標，評估學生有否「隱性疏離」風險，結果8.4%受訪學生至少符合兩項指標，存有隱性疏離風險，即每12人當中，便有1人在學校生活連結有困難。26%人表示不喜歡學校生活，在家庭功能方面，有36%受訪者家庭功能正常，48%及16%分別有中度及重度障礙。

基督教服務處研究及發展中心主任陳志慧分析，隱性疏離有五大因素造成，當中有特殊學習需要及遭欺凌的學生，風險比一般學生高出49至76%，而疏離者的朋友或家庭支援程度一般較不足，平均低約兩成。她提到學校可以根據四個行為特徵，辨識疏離行為，例如學生經常在小息或午飯獨處、經常遲到、沒有參加課外活動、課餘時間沒有與同學聯繫等。

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17歲青年Ada（化名，右）中四時毅然輟學。高俊謙攝

17歲青年Ada（化名）由於家庭及情緒問題，中一起經常遲到請假，分組活動亦被同學杯葛，小息時經常孤獨一人，「當時返學純粹覺得是學生責任」，直至中四時毅然輟學做兼職，幸得老師轉介社工介入，最終在相隔一年重返校園，現時以完成文憑試為目標。事後回想，她表示當時若有「師兄師姐」與她聊天，或許不會拒絕上學，認為對學校的歸屬感很重要。

服務處兒童及青少年服務總監蔡慧儀表示，Ada的個案反映隱性疏離是多重因素逐漸形成，這些學生可能較安靜、沒有明顯行為問題，但正逐漸失去與學校聯繫，一旦離校，社會將難以支援，呼籲學校盡早識別。她續稱，現時學校朋輩支援活動，一般只為中一新生舉辦，為期僅一學期，建議校方延長及擴闊對象，並開辦社交主題小組及提供個人輔導，提升學生的連結度減低風險。

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