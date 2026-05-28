調查：近一成中學生有「學校隱性疏離」風險 團體籲及早識別並加強支援

學生輟學與拒學的問題，近年漸受關注。有調查發現，逾兩成半學生不喜歡學校生活，近一成人更處於「隱性疏離」狀態。香港基督教服務處指學生「隱性疏離」未必有明顯行為問題，如學生經常獨處、未參加課外活動等，均是疏離徵兆，憂慮他們一旦離校，日後將難以支援，呼籲學校加強朋輩支援。

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曾遭欺凌者風險較高

為及早識別有輟學傾向的青年，香港基督教服務處今年2至3月以問卷形式，訪問1958名中一至中五學生。問卷環繞「班主任評價」、「喜歡校園生活」、「有同性朋友」及「有沒有遭受欺凌」4個風險指標，評估學生有否「隱性疏離」風險，結果8.4%受訪學生至少符合兩項指標，存有隱性疏離風險，即每12人中，便有1人在學校生活連結有困難，26%人表示不喜歡學校生活。在家庭功能方面，分別有48%及16%受訪學生有中度及重度障礙，僅36%人家庭功能正常。

基督教服務處研究及發展中心主任陳志慧分析，隱性疏離有五大因素交織造成，當中遭欺凌的學生，風險比一般學生高76%，有特殊學習需要的學生高49%，而且類別越多，風險越高；其抑鬱或焦慮狀況，亦比一般高出約3成。疏離者的朋友或家庭支援程度一般較不足，平均低約兩成。

雖然不少隱性疏離風險屬於個人特質，平時難以被識別，但調查發現，學校可從多個方向識別，譬如疏離學生在小息或午飯獨處，頻率會比一般學生高出56%，遲到、無故缺席、經常請假及早退頻率會高出3成半至4成，在課餘時間無與同學聯繫或社交場合表現緊張，亦會高出3成至3成半。此外，調查亦發現從未參與課外活動的學生，疏離風險高37%，反之參與越多，風險則越低。

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17歲青年Ada（化名，中）中四時毅然輟學。高俊謙攝

過來人：歸屬感很重要

17歲青年Ada（化名）由於家庭及情緒問題，中一起經常遲到請假，分組活動亦被同學杯葛，小息時經常孤獨一人，「當時返學純粹覺得是學生責任」，直至中四時毅然輟學做兼職，幸得老師轉介社工介入，相隔一年後重返校園，現時以完成文憑試為目標。事後回想，她指當時如有「師兄師姐」與她聊天，或許不會拒絕上學，認為對學校的歸屬感很重要。

機構兒童及青少年服務總監蔡慧儀表示，Ada的個案反映隱性疏離是多重因素逐漸形成，這些學生可能較安靜、沒有明顯行為問題，但正逐漸失去與學校聯繫，一旦離校，社會將難以支援，呼籲學校盡早識別。她續稱，現時學校朋輩支援活動，一般只為中一新生舉辦，為期僅一學期，建議校方延長及擴闊對象，並開辦社交主題小組及提供個人輔導，提升學生的連結度以減低風險。

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