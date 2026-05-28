升級併校｜泰伯校長：合併陷僵局幸有白武士 未來推多項改革 冀學校傳承下去

早前收生不足而獲「派0班」，馬鞍山的吳氏宗親總會泰伯紀念學校，獲當局批准開辦「私小一」。校長侯達燊接受專訪時透露，原擬的合併計劃陷入僵局，幸得家長引薦國際順勢療法評議會主席杜家麟充當「白武士」相助，斥資1200萬元協助學校轉型，最終說服當局。兩人認為兼顧學業和學生身心靈健康的學校，正符合本港所需，未來將推行多項改革，期望把學校傳承下去。

說服教育局過程非順利

教育局日前公布批准兩間小學申請「私小一」，較3月底披露各校提交發展方案時增加一間。獲批之一的吳氏宗親總會泰伯紀念學校，校長侯達燊透露，學校原先擬與他校合併，原方案是把另一間學校併入該校，未幾遇到友校家長反對，「事實我們派不到班，所以對面學校有要求也很合理」；其後調整方案為併入友校，但未能說服家長認同對學生有利，「無論是甚麼方案，都希望為我們的小朋友，甚至是一、二年級能繼續在這裏讀書和畢業。」

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合併陷入僵局之際，有家長提議校方申請「私小一」，更成功邀請「白武士」注資，引薦杜家麟與校方接觸，雙方會面數次，杜家麟便同意為學校解決問題。杜家麟坦言，說服教育局的過程並非順利，一度被質疑逐步注資做法欠說服力，他隨即決定一次過撥出1200萬元供學校未來6年使用，並承諾日後學校若有需要，將盡力協助。

從萍水相逢到義無反顧，杜家麟坦言是認同學校的教學理念︰「今時今日香港很多學校都很大壓力，不少亦忽略身心靈的教育」，他欣賞學校着重學生的學術表現之餘，亦建立身心靈健康，讓他們喜愛返學的同時，學會珍惜生命，「學校強調『每個小朋友都能被看見』，這種關懷是不容易」。

杜家麟的不少朋友，正是泰伯紀念學校家長，他舉例指有家長子女在其他學校就讀時承受巨大壓力、成績欠佳，更一度不想返學，但轉到泰伯就讀後，性格變得開朗，喜歡上學更考取第一名，情況與他接觸的其他家長口徑一致。他期望校方進一步推廣教學理念，為家長提供另一個選擇。

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學生有機會讀「第四語言」

學齡人口跌勢難止，學校若在開辦「私小一」的6年內再度收生不足，只能在合併與停辦之間抉擇。侯達燊感謝杜家麟「患難見真情」之餘，亦強調學校未來推行多項改革，包括走向國際化的學習模式，讓學生有機會修讀「第四語言」，並繼續現時在「自學簿」歸納學習內容的做法，提升學生的學習自信心；未來學校將舉辦多場資訊日和簡介會，家長們也會落力協助宣傳，讓更多人認識學校。

他相信在這筆資金的協助下，連同全校家長和教學團隊的合作，能令學校的旅程走得更遠，「我不會想6年後的事，而是着重今次機會凝聚了學校的持分者和社區，只要能給人見到我們做好的方面，相信很多家長都會支持」。

記者 歐文瀚

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