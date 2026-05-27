Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵逸夫獎︱中國學者陳竺與兩法國學者同獲醫學獎 研罕見血癌提高治癒率至九成

教育新聞
更新時間：19:29 2026-05-27 HKT
發佈時間：19:29 2026-05-27 HKT

2026年度邵逸夫獎公布得獎名單，共有7名科學家獲獎。其中生命科學與醫學獎，由中國上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院教授、全國人大常委會前副委員長陳竺，與兩名法國學者安妮德尚（Anne Dejean）及戴宇閣（Hugues de Thé）共同獲得，為首次有中國學者獲頒此獎項。三人的研究發現一種罕見急性血癌的致病基礎，開創協同標靶治療方案，大幅提高此疾病的治癒率至九成，同時開啟未來30年以「治本」方式醫治癌症的先河。

延伸閱讀：邵逸夫獎增設計算機科學獎 獎金120萬美元

本年度邵逸夫獎繼續設有3個獎項，每項獎金120萬美元。今年生命科學與醫學獎得主，共同頒予陳竺、法國教授安妮德尚及講師細戴宇閣。陳竺為全國人大常委會前副委員長，曾任衛生部部長、中國紅十字會會長，亦是首位中國學者獲得此獎。

三人的研究針對「急性早幼粒細胞白血病」（APL）的病理及治療，安妮德尚與戴宇閣首次闡明導致APL的分子缺陷，視黃酸可以恢復其中一條被融合的染色體基因完整性，陳竺及後應用於臨床實踐，結合視黃酸及砷（即砒霜）兩種中國療法，證實緩解率和存活率通常超過90%，徹底革新了癌症治療方式，扭轉過去傳統化療的不良影響。邵逸夫獎理事會理事胡志遠表示，陳竺的研究將中醫混合前沿西方醫學，對有華人獲獎非常欣慰。

延伸閱讀：邵逸夫獎2025｜日數學家研辛幾何學獲數學科學獎 鼓勵年輕學者保持獨立思考

天文學獎得主為日本教授野本憲一（Ken'ichi Nomoto）及美國教授斯坦福·伍斯利（Stanford Woosley），表彰其恆星爆炸和元素起源研究，深化人類對新化學元素生成過程的認識。數學科學獎頒授予伊曼紐爾康德斯（Emmanuel Candès）及卡米洛·德·雷列斯（Camillo De Lellis），表彰他們在運用深刻數學分析技術，解決重要應用方面取得的突破性貢獻，分別解決了信息論、信號處理和統計學中的關鍵問題，以及推動了幾何測度論及流體動力學中奇異性問題的研究。

記者 高俊謙

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
01:49
打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！
社會
6小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
01:00
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
11小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
飲食
6小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
2026-05-26 18:05 HKT
73歲盧偉國再婚 10月迎娶90後粵劇演員余仲欣 準外父余伯樂：我無問題｜Kelly Online
73歲盧偉國再婚 10月迎娶90後粵劇演員余仲欣 準外父余伯樂：我無問題｜Kelly Online
政情
7小時前
暑假遊學新玩法！生態探索×國際足球營 培養小朋友解難能力
教育資訊
5小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
佘詩曼拒跟「陰濕人」正面衝突 自認高EQ冷眼對待：影響到我就唔得 從雞仔聲到四屆視后全靠呢招
影視圈
10小時前