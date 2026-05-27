邵逸夫獎︱中國學者陳竺與兩法國學者同獲醫學獎 研罕見血癌提高治癒率至九成

2026年度邵逸夫獎公布得獎名單，共有7名科學家獲獎。其中生命科學與醫學獎，由中國上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院教授、全國人大常委會前副委員長陳竺，與兩名法國學者安妮德尚（Anne Dejean）及戴宇閣（Hugues de Thé）共同獲得，為首次有中國學者獲頒此獎項。三人的研究發現一種罕見急性血癌的致病基礎，開創協同標靶治療方案，大幅提高此疾病的治癒率至九成，同時開啟未來30年以「治本」方式醫治癌症的先河。

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本年度邵逸夫獎繼續設有3個獎項，每項獎金120萬美元。今年生命科學與醫學獎得主，共同頒予陳竺、法國教授安妮德尚及講師細戴宇閣。陳竺為全國人大常委會前副委員長，曾任衛生部部長、中國紅十字會會長，亦是首位中國學者獲得此獎。

三人的研究針對「急性早幼粒細胞白血病」（APL）的病理及治療，安妮德尚與戴宇閣首次闡明導致APL的分子缺陷，視黃酸可以恢復其中一條被融合的染色體基因完整性，陳竺及後應用於臨床實踐，結合視黃酸及砷（即砒霜）兩種中國療法，證實緩解率和存活率通常超過90%，徹底革新了癌症治療方式，扭轉過去傳統化療的不良影響。邵逸夫獎理事會理事胡志遠表示，陳竺的研究將中醫混合前沿西方醫學，對有華人獲獎非常欣慰。

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天文學獎得主為日本教授野本憲一（Ken'ichi Nomoto）及美國教授斯坦福·伍斯利（Stanford Woosley），表彰其恆星爆炸和元素起源研究，深化人類對新化學元素生成過程的認識。數學科學獎頒授予伊曼紐爾康德斯（Emmanuel Candès）及卡米洛·德·雷列斯（Camillo De Lellis），表彰他們在運用深刻數學分析技術，解決重要應用方面取得的突破性貢獻，分別解決了信息論、信號處理和統計學中的關鍵問題，以及推動了幾何測度論及流體動力學中奇異性問題的研究。

記者 高俊謙

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