浸大公布「傑出校友獎」得主 袁志偉、陳凱欣、李慧詩等6人獲獎

浸會大學公布第十屆「傑出校友獎」得獎名單，6名得獎者包括電視廣播助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、立法會議員陳凱欣、曾兩奪奧運銅牌的港隊前單車運動員李慧詩，冰川學家張偉賢、生物醫學科學家曹志成與「微電影之父」何緯豐，以表揚他們在專業或學術方面的卓越成就，以及對浸大和社會的服務和貢獻，頒獎典禮將於6月舉行。

從事新聞工作近50年的袁志偉，1978年畢業於浸大前身香港浸會學院傳理學系（現為傳理學院），主修電視製作。畢業前便已加入無綫電視新聞部擔任新聞主播，畢業後先後擔任記者、助理採訪主任及編輯主任，1999年起退居幕後，先後擔任公共事務經理、助理新聞總監、副新聞總監及新聞總監，並於2016年晉升為助理總經理。他先後獲特區政府委任為太平紳士及頒授銀紫荊星章，表彰在傳媒界的成就。

立法會議員陳凱欣，先後1999年及2008年取得浸大傳理學社會科學學士（榮譽）及傳媒管理社會科學碩士學位，曾在多家傳媒任職，2012年出任食物及衞生局局長政治助理，其後轉任慈善機構行政總裁，並參與地區事務及發展工作，當選議員後，積極推動基層醫療改革、房屋政策及保障弱勢社群權益等議題。

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2023年退役並取得浸大創意及專業寫作學士學位的李慧詩，是港隊前單車運動員，運動生涯獲獎無數，其中在2012年倫敦奧運勇奪女子凱林賽銅牌，為中國香港單車項目史上首枚奧運獎牌，其後在2020年東京奧運女子爭先賽再奪銅牌。她先後獲頒授榮譽勳章、銅紫荊星章及銀紫荊星章，並積極回饋社會，包括聯合創辦音樂治療非牟利機構「音樂流」，並擔任保良局「保寶單車教室」總教練，指導特殊教育需要兒童。

冰川學家張偉賢在2010年取得浸大體育及康樂管理學士學位，其後於加拿大皇后大學取得冰川學博士學位。他多年在偏遠極地進行科研工作，為全球科學界提供冰川消融、雪線監測及氣候變化的關鍵數據，包括在加拿大奧尤特克及謝米里克國家公園建立首個冰川物質平衡監測網絡，製作橫跨1958至2024年的冰川變化詳細分析報告，為全球海平面評估提供重要基準；以及融合Sentinel-2光學影像與機器學習的衛星數據，估算北極地區的雪線高度。

生物醫學科學家曹志成，現為伊利沙伯醫院臨床腫瘤科科學主任（醫學），致力臨床癌症研究。他於2006年取得浸大中醫學博士學位，先後獲頒英國生物醫學科學研究所院士、香港醫務化驗學會院士及香港分子生物診斷學會院士，並為英國科學局認可特許科學家。他在肺癌、鼻咽癌和大腸癌生物標誌物的研究，為個人化治療策略提供關鍵依據，自2017年起連續多年躋身史丹福大學「全球前2%頂尖科學家」，並於23年及24年獲科睿唯安列為「全球高被引學者」。

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有「微電影之父」之稱的何緯豐，是早期視覺故事數碼化的倡導者。1993年畢業於香港浸會學院傳理學系（現為傳理學院），主修電影電視。他曾任南方廣播影視傳媒集團手機電視牌照業務行政總裁，與香港的電訊服務供應商合作，製作亞洲首部3G手機微電影《求愛123》，在香港資訊及通訊科技獎中屢獲殊榮。他執導的電影《我們遇見松花湖》，在2015年第24屆中國金雞百花電影節的民族電影展榮獲「特別貢獻獎」。

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