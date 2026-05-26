Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大研發AIMED技術 顯微成像速度大幅提升

教育新聞
更新時間：07:45 2026-05-26 HKT
發佈時間：07:45 2026-05-26 HKT

「多光子顯微鏡」是觀察活體神經結構、血管網絡及生物動態的關鍵工具，但傳統技術效率低且光照劑量高。香港大學工程學院電機與計算機工程系教授黃建業領導的OMEGA實驗室，早前成功研發「任意照明深度編碼顯微技術」（AIMED），能以顯著減少的掃描次數重建三維影像。

顯著減少掃描次數

黃建業的團隊成功研發新型成像技術AIMED，為生命科學深層成像帶來突破。港大提供
黃建業的團隊成功研發新型成像技術AIMED，為生命科學深層成像帶來突破。港大提供

相較傳統顯微鏡看立體樣本時須逐層作掃描，速度慢且光照強，港大AIMED技術藉使用「空間光調製器」，將雷射光同時聚焦到多個深度層，並按編碼模式調控各層的亮度，減少信號干擾，代表只需小量掃描並經電腦算法重建，即可快速獲得清晰的三維影像，使用者亦毋須改動現有顯微鏡的主要硬件。

延伸閱讀︰神舟二十三號︱港產太空人黎家盈將升空 港大恩師讚做事專注 信勝任航天任務

研究團隊發現，在約60%壓縮率下，AIMED能清晰解析小鼠樹突、軸突等神經細胞的細微結構，每平面激發光功率僅需傳統方法的一半至三分一，部分重建影像對比度更勝傳統方式；而在62.5%至87.5%壓縮率範圍內，重建影像與完整取樣結果相比未見明顯下降，仿真更表明在多達47個軸向平面的大規模成像中，可實現約8倍成像速度提升。

團隊認為，AIMED技術提供即插即用、靈活高效的三維成像方案，在維持畫質與系統穩定性下大幅提速，尤其適合神經網絡等稀疏生物結構成像，相信日後可擴展至共聚焦、受激拉曼及光聲顯微等激光掃描成像領域，實現更快、更深、更長時的三維觀測。

本報記者

延伸閱讀︰港大護理領袖計劃 首屆120學員畢業

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
10小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
影視圈
11小時前
屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然
屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然
社會
14小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
阿嬌鍾欣潼豪宅花園大到似「戶外森林」 搭帳幕露營一望無際超誇張 回復纖瘦靚樣狀態佳
阿嬌鍾欣潼豪宅花園大到似「戶外森林」 搭帳幕露營一望無際超誇張 回復纖瘦靚樣狀態佳
影視圈
15小時前
中年好聲音4｜莫家淦「不聽校長言」慘遭淘汰  譚詠麟一舉動深情安慰  臨別贈言惹哭肥媽
中年好聲音4｜莫家淦「不聽校長言」慘遭淘汰  譚詠麟一舉動深情安慰  臨別贈言惹哭肥媽
影視圈
16小時前
迪卡儂新出$299防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
迪卡儂新出$249防水鞋爆紅！港人大雨實測列3優點「近排最滿意產品」 網民：夏天要有！
時尚購物
2026-05-24 11:00 HKT
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
1小時前