都大生迪士尼實習 創作「春日史迪仔」產品

為心愛的動畫角色設計商品，是幸福的體驗。都會大學學生唐沁愉憑創意巧思，在插畫比賽中勝出，並獲得在香港迪士尼樂園的實習機會，協助打造春日主題的「史迪仔」周邊產品，一改其刻板的夏日形象。她坦言實習獲益良多，尤其親眼見到自己設計的產品獲遊客青睞，為她帶來莫大鼓舞。

鼓勵天馬行空構想

就讀都大創意廣告及媒體設計榮譽文學士二年級的唐沁愉，在去年「香港迪士尼樂園20周年大專插畫比賽」中奪冠，更獲樂園實習兩個月的機會，參與開發春季推出「史迪仔」新商品。她決定融入春日元素進行創作，將「史迪仔」化身為「花仙子」，融入牽牛花元素、蝴蝶結元素，風格鮮明可愛。她坦言「史迪仔」素來是夏日形象，相關成熟設計眾多，設計過程中，樂園未設硬性要求，反而鼓勵她提出天馬行空的創意構想，她從中融入兒童舞台劇比賽的趣味場景概念，呈現出新穎獨特的視覺效果，設計產品包括公仔、鎖匙扣、T恤、明信片、布袋及水樽。

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「史迪仔」形象家傳戶曉，周邊產品與服飾設計都須切合角色性格與故事內涵，初次實習的唐沁愉坦言，對樂園商品製作流程與市場運作認識有限，幸得團隊提供建議，協助完善設計方案，讓她積累到難得的設計經驗。提到「史迪仔」，唐沁愉表示是最喜愛的動畫角色，自己受到動畫《扮嘢小魔星》提到珍惜情感、守護家人的劇情深深打動。

難忘目睹產品被選購

「春日史迪仔」周邊商品上架已有一個月，唐沁愉難忘目睹自己設計產品被遊客選購，滿心驚喜與感動，「遊客購買產品是對我的肯定，令我更加有動力繼續創作，成為專業的創作者。」她的夢想是打造獨一無二的原創角色，而她實習後更獲樂園聘為兼職員工，繼續參與商品創作。這批周邊產品的部分銷售利潤，將撥捐都大的獎學金，資助人文社會科學學院學生投身創意產業。香港迪士尼樂園度假區商品營運綜合策劃經理陳偉賢稱，期望透過獎學金培育青年人，為社會注入源源不絕的創意與想像力。

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現今人工智能普及，設計界面對變革與挑戰。都大創意廣告及媒體設計課程主任黃永康建議，學生多累積現實體驗，強調課程涵蓋平面、視覺設計、營銷等領域，不擔心畢業生出路問題。

記者 佘丹薇

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