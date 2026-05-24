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神舟二十三號︱港產太空人升空 荃灣何傳耀中學：「為校友黎家盈喝采！」

教育新聞
更新時間：13:23 2026-05-24 HKT
發佈時間：13:23 2026-05-24 HKT

神舟二十三號將在今晚（24日）11時08分發射升空，神舟二十三號載人飛行任務的乘組成員包括首位香港太空人黎家盈。荃灣公立何傳耀紀念中學證實黎家盈是該校校友，校方在網站發表賀文，形容黎家盈是「香港人才、國家棟樑」的最佳見證，「讓我們一同為神舟二十三號打氣，為校友黎家盈喝采！」

延伸閱讀：神舟二十三號｜李家超視像通話打氣 預祝任務圓滿成功 黎家盈：我會好好加油

校方讚揚「香港人才、國家棟樑」

荃灣公立何傳耀紀念中學在學校網站帖文，指黎家盈就讀期間展現優秀學術能力與堅毅精神，畢業後取得博士士學位，並在警隊資訊技術部門貢獻所長，形容她代表香港參與國家航天任務，是「香港人才、國家棟樑」的最佳見證，「首次有香港專家升空，彰顯國家對香港的重視，也讓同學體會到只要努力奮鬥，香港青年同樣可貢獻國家、成就夢想。」

黎家盈早前接受央視訪問，提到在會考時遇到一位風趣的電腦科老師，激發她對計算機的濃厚興趣，深信計算機技術能為人類做出巨大貢獻。找到興趣後，她的成績與信心大增，為日後科研與技術工作奠定基礎。

本報記者

 

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