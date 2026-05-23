神舟二十三號︱嶺大學者為好友黎家盈自豪 囑享受太空時光

即將登上「天宮」的港產太空人黎家盈，將操作由科技大學牽頭研製的溫室氣體探測儀「天韻相機」。率領團隊為「天韻相機」提供碳排放源比對數據，嶺南大學深圳研究院院長李佳，與黎家盈相識多年，從子女轉學、研究方向無所不談。她透露黎家盈受訓期間，每周須在基地留宿五天，僅周末才能和家人見面，在有限的親子時間「畀到小朋友好多愛」。她囑咐好友注意身體，好好享受在太空的時光。

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李佳在2023年機緣巧合下認識黎家盈，兩人彼此分享研究方向。李佳形容，黎家盈心地善良、安靜斯文，總想別人開心，「如果拋開宇航員堅毅不拔的性格，她就是周圍身邊的香港女孩子一樣」。

李佳稱兩人有不少共同之處，尤其兩人均是三名孩子的媽媽，黎家盈會問她內地生活和轉學的事情，兩人亦不時討論家庭和工作的事情。

曾請教如何控制腹部肌肉

成為太空人須接受一系列嚴格訓練，李佳指部分入選者是軍隊出身，而黎家盈在警隊並非「陀槍」的前線崗位，體能挑戰非常大，平時亦須學習航天知識。她憶述黎家盈在訓練期間，問熱愛運動的她如何操作腹部一組肌肉，認為對方已將學問鑽研得非常仔細。

李佳透露，黎家盈接受訓練期間，每周須在基地留宿五天，僅周末才能和家人見面，「即使是一般人轉工，換了第二區（上班），都會擔心每天回家晚了一點，陪小朋友少了」。她相信黎家盈都有一番掙扎，但家人全力支持，即使每周僅兩天與家人相聚，「畀到小朋友好多愛」。

囑咐黎家盈注意身體

作為負載專家的黎家盈登上太空後，將負責各種載荷測試和實驗，包括「天韻相機」。李佳表示，黎家盈昨晚向她發訊息，笑言會「好好照顧她的載荷」。她指這些實驗包括不同範疇，對黎家盈的要求非常高，「每一種實驗儀器都要自己學」，對她非常有信心。

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她又說，為黎家盈成功追逐航天夢非常自豪，亦感動兩人在天上地下，一起參與實驗，「我認識她，她又去太空做我的實驗，而且她亦明白我所做的實驗……這個實驗亦是香港科學家一同開發，我很感激」。她提到太空環境對體能消耗大，囑咐黎家盈注意身體，好好享受在太空的6個月時光。

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記者高俊謙