星島第四屆華文雙語比賽 | 文學知識深厚顯實力 4強誕生7月爭冠軍

由《星島日報》主辦、語文教育及研究常務委員會（語常會）贊助的「第四屆全港華文雙語菁英問答比賽」已順利完成初中組賽事，成功晉級的4間校隊分別為聖士提反女子中學、伊利沙伯中學、保良局董玉娣中學、潔心林炳炎中學。4校將於今年7月2日的總決賽上，爭奪冠軍寶座。

「第四屆全港華文雙語菁英問答比賽」較早前展開網上問答比賽，在高小組及初中組當中得分最高的32支校隊會晉級初賽。初中組初賽已於4月25日舉行。

聖士提反女子中學 搶攻展現優勢

首場賽事對戰隊伍為天水圍官立中學、聖士提反女子中學、仁濟醫院王華湘中學及東華三院盧幹庭紀念中學。4校在必答題環節發揮普通，普遍在書寫題中失手，未能準確寫出普通話拼音或繁體字的正確寫法。進入搶答題，聖士提反和盧幹庭最為進取，互有搶攻，得分差距少，最終聖士提反以360分成功出線。

聖士提反女子中學李昊鳴、林偲銘及馬卓翹對於首度參賽便取得佳績感到驚喜又意外，更特別感謝老師細心講解比賽範文內容及相關中國文化知識，讓她們獲益良多。她們會為決賽做好充分準備，期望再創佳績。

聖士提反女子中學以360分取勝

伊利沙伯中學 全場最高分勝出

第二場賽事對戰隊伍為香港中國婦女會中學、德雅中學、中華傳道會劉永生中學、伊利沙伯中學。在必答題環節中，4校表現不俗，當中婦女會及德雅均在10題中答對8題，表現良好。進入搶答環節，伊利沙伯奮戰不懈，成功搶答9題，全部答中，當中包括文學題、廣東話和名句出處等，部分題目更未待司儀讀出答案選項便按燈搶答，表現亮麗，最終以450分出線，成為當天賽事得分最高的參賽隊伍。

伊利沙伯中學王幼凡、鄭德瑜及陳飛揚滿意賽果，他們亦曾參與類似的中文比賽，惟未能取得佳績，故主動報名參加這次賽事，藉此彌補遺憾。他們對總決賽充滿信心，並將加強學習廣東話俚語及諺語，進一步提升語文能力。

伊利沙伯中學以450分取勝

保良局董玉娣中學 搶答發揮出色

第三場賽事由南亞路德會沐恩中學、東華三院李嘉誠中學、保良局董玉娣中學及何明華會督銀禧中學對戰。4校在必答題環節表現平穩，其中以李嘉誠較為突出。進入搶答環節，氣氛轉趨緊張。初段由李嘉誠與董玉娣展開激烈競逐，雙方積極搶答、比分緊貼。及至中段，董玉娣漸見優勢，分數拋離對手，最終以410分勝出。本場賽事中，尤以「廣東話轉換普通話」題目較具挑戰性，各隊均備受考驗。

保良局董玉娣中學黎政佑、秦藝寧及殷芷晴表示以平常心應戰，認為諺語題目較具挑戰性。3人更分工合作準備賽事，各自負責粵語諺語、中華文化及歷史範疇，以及普通話內容，務求各展所長，提升整體表現。

保良局董玉娣中學以410分取勝

潔心林炳炎中學 穩中求勝

第四場賽事由可立中學（嗇色園主辦）、潔心林炳炎中學、聖言中學及明愛屯門馬登基金中學對戰。4校實力相若，在必答題環節均成功答對6題，旗鼓相當。進入搶答環節，各隊比分一直緊咬，最終潔心以380分稍為領先，成功取得晉級資格。本場賽事中，「部首題」及「繁體字書寫題」較具挑戰性，例如「夙興夜寐」中的「夙」字，未有隊伍搶答。

潔心林炳炎中學毛佳琪、文詩晴及杜偉晴表示，只要有把握便積極搶答，但對於信心不足的題目則較為審慎，不會貿然作答，務求穩中求勝。對於總決賽，她們希望針對弱項加強訓練，例如加強部首題方面的準備，力求提升表現。

潔心林炳炎中學以380分取勝

中文顧問：世代更替諺語歇後語現斷層

香港浸會大學中國語文學系一級講師蕭欣浩博士表示，各隊表現略見參差，同學普遍在文學題方面表現較為理想，例如對文學作品體裁、修辭技巧及寓意理解等掌握不俗，反映同學在校內較常接觸。然而，他們普遍在諺語及歇後語題目上失分較多；部首題的知識亦相對薄弱。他認為，主要原因是學校課程在諺語及歇後語的著墨或相對有限；另外，過往在家庭日常對話中常見的諺語與歇後語，隨着世代更替，新一代家長未必熟悉，難以耳濡目染。正因如此，比賽的意義在於點出這些問題，讓同學可透過參賽多接觸，從而加深認識。

香港浸會大學中國語文學系一級講師蕭欣浩博士