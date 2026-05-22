教大研究：青年數碼素養低 或成網絡欺凌受害者

網絡欺凌情況日益普遍，教育大學的研究發現，數碼素養較低的青少年更容易遭受網絡攻擊，如不尋求改進，最終可能成為網絡欺凌的受害者。負責研究的學者呼籲，要培養學生長期應對網絡風險的能力，而非只限於教授技術操作。

籲培養應對網絡風險能力

研究由教大幼兒教育學系助理教授陶思思領導，與香港大學教育學院教授羅陸慧英及助理教授Frank Reichrt合作，團隊分別在18/19及20/21學年，追蹤679名平均年齡15歲的青少年，探討數碼素養與網絡欺凌的雙向關係。結果顯示，早期曾參與網絡攻擊者，其後數碼素養水平相對偏低，而數碼素養長期停滯不前的青少年，最終可能成為網路欺凌的新受害者。反之，如數碼素養較高，能自信、負責任並具批判性地使用數碼科技進行學習、工作和社交的青少年，更少參與網絡攻擊。

研究亦發現，曾遭受網絡欺凌的青少年，展現出更佳的數碼素養，反映部分人通過提升技能自我保護，更有效地在數碼環境中應對挑戰。團隊認為說明數碼素養需要隨着網絡生活不斷改變的能力，有別於「數碼技能一旦掌握便能持續提供保護」的假設。陶思思指，有效的教育不應僅限於技術操作，應涵蓋數碼倫理、隱私保護、解決問題及網絡韌性，培養學生具備長期應對不斷變化網絡風險的能力。

本報記者

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