蔚來中學校舍揭幕 邱少雄任創校校長 校監改稱不設宿舍 學生須自行安排

獲批臨時註冊的香港蔚來中學，設於荃灣商廈的校舍開幕，並委任退休中學校長、西貢區議員邱少雄出任創校校長。邱少雄稱曾參觀內地校區，認同辦學團體理念，矢言讓學校得到「社會認可尊重」。校方原先標榜「香港讀書、深圳住宿」的跨境教學模式，校監沈蓉昨一改說法，表明校方不設宿舍，學生須自行安排，有需要家長可申請安排於深圳宿舍作為過渡。

首年計劃招200至300學生

校舍設在荃灣環貿廣場，提供國際普通中學教育文憑（IGCSE）及英國高考（IAL）課程的香港蔚來中學，昨首度開放予傳媒參觀，校內設10多個課室、餐廳、實驗室等設施。創校校長亦首次公開亮相，由仁濟醫院王華湘中學前校長、現任西貢區議會委任議員邱少雄出任。對於兩年前退休後「出山」擔任校長，邱少雄指，與校監沈蓉認識多年，早前更獲邀參觀前海校區，認為學校教學與營運滿足學生和家長的需要，對教育有熱誠，留下深刻印象，自己與家人商量後接受邀請。他相信再度出任校長，不會影響區議員的工作，兩者可以兼顧。

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邱少雄在開幕禮上致辭時，矢言把香港蔚來中學辦成「學生喜歡上學、家長放心交託、社會認可尊重」的學校，又指為學生開創更多發展機遇，「他們面對的機遇來自香港，亦來自大灣區以至全球」。退休小學校長、曾任大埔區委任區議員的朱景玄，亦出任該校校董。

校方上周宣傳時標榜「香港讀書、深圳住宿」的跨境教學模式，校監沈蓉曾聲稱校方安排學生在深圳前海住宿，每日接送往返荃灣校舍。然而，沈蓉昨一改口風，表明學校不設住宿安排、並未向教育局申報住宿安排，「學生放學後怎樣住宿，是由家庭自行安排」。她指學生如有需要，校方會盡量協助，包括申請入住深圳學生宿舍作為過渡。

對於當局要求專才子女須居港滿兩年，才符合資格申請資助專上課程學額，沈蓉指校方支持相關政策，「如果家庭想來港生活，孩子能早一點來港對他們更有利」。

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校方以內地港籍生及本地生為主要招生對象，首年計劃招收200至300名學生。沈蓉透露，校方於日前的教育展已取錄4名港籍學生，未來為有需要學生提供粵語課程，舉辦參觀博物館、義工活動等活動，協助他們融入香港社會。邱少雄補充，只要外來學生學懂粵語，將能更快融入香港的生活，本地學生亦能擔任「大使」協助，「他們（外來學生）習慣了在香港生活，將增加他們在留港升學或居住的機會，最終希望他們成為香港的一份子」。

記者歐文瀚

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