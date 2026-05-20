科大與烏茲別克基金會簽協議 加強本科及高管教育合作

科技大學與烏茲別克El-Yurt Umidi基金會簽署合作備忘錄，雙方承諾透過獎學金、學術交流及高管培訓等範疇，加強教育合作。雙方亦將為當地公務員設計為期一至六個月，由科大團隊教授的高級管理教育課程，基金會亦考慮在今年底選派數百名公務員來港，修讀人工智能、網絡安全等專業課程，以協助當地推動數碼轉型。

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基金會將為獲科大錄取的烏茲別克優秀本科生提供獎學金。 資料圖片

烏茲別克年底派員來港 修讀專業課程

科大早前率團訪問烏茲別克，參與當地舉行的國際會議，與高層官員及院校領導會面，探討深化合作的機遇。科大大學數據研究室主管盧嘉麒與烏茲別克El-Yurt Umidi基金會執行總監Gulnoza ISMAILOVA，在烏茲別克共和國執法學院舉行備忘錄簽署儀式，基金會將為獲科大錄取的烏茲別克優秀本科生提供獎學金，支持他們攻讀理學、工程、工商管理、人文與社會科學、跨學科研究等前沿課程。

除本科招生外，科大亦與基金會探討為具潛力的公務員，設計為期一至六個月的高管課程，對象涵蓋政府部門、企業策略、高等院校、研究中心及智庫機構代表。課程由科大教授團隊講授，結合前沿理論、領導力培訓及專案導向的實踐學習；基金會考慮年底前，選派數百名公務員，在科大修讀包括人工智能、網絡安全、數碼鑑識、機械人技術及無人機系統等專業課程。

烏茲別克申請入讀科大的人數，較去年增長逾兩倍，成為增長最快的新興國際學生來源地之一。 資料圖片

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重點新興國家 入學申請增逾兩倍

在今年入學申請中，來自烏茲別克的申請人數較去年增長逾兩倍，成為增長最快的新興國際學生來源地之一。科大首席副校長郭毅可指，通過雙方緊密合作，科大的學術影響力得以延伸至重點新興國家及地區，促進烏茲別克的經濟與人才發展，亦為校園注入多元文化元素，擴闊學生的全球視野。

Gulnoza ISMAILOVA指，烏茲別克正致力於推行大規模改革，構建開放、現代化、以知識為本的經濟體系，與科大簽署合作備忘錄，為當地在尖端技術領域培養優質專才開啟新機遇，更鞏固作為中亞地區新興教育、科學與創新樞紐的地位，形容既是學術合作，亦是「新烏茲別克」長期可持續發展、智能潛力及未來發展的策略性投資。

本報記者

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