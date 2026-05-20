無人機投放「空中種子」 學生工程賽奪冠 德望研遙距種植裝置快速復修山林

近年本港山火頻繁，災後重建山林耗用大量人力物力，成本高昂。德望學校的學生團隊設計遙距種植裝置，通過設有定位系統（GPS）的無人機，將已加入水分及廚餘肥料的幼苗，「空投」到焦土，復修山林成本有望減半，在一個學生工程研習比賽中脫穎而出，奪得冠軍。聖貞德中學則倡設「感官避風港」，照顧「感覺統合失調」患者需要而獲得亞軍。

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「bE inspired!創想我城比賽」由工程顧問公司奧雅納與非牟利機構青年成就香港部舉辦，今年共吸引來自52間中學、逾320名學生組成逾百支隊伍參加，團隊須在氣候變化、自然融合及共融設計，擇一提出創新解決方案。

嶺南中學獲得季軍。高俊謙攝

聖貞德中學團隊「SJA Team 1」獲得亞軍。高俊謙攝

比賽一眾冠亞季得主合照。高俊謙攝

冠軍隊伍德望學校。高俊謙攝

較人手方式省時省力

德望學校團隊「EcoSynth」設計遙距種植裝置，就讀中四的丁雅善指，本港山火問題越來越嚴重，「山火燒完個山禿晒，但又沒有人修復」，啟發她們構思裝置修復山林。裝置通過設有GPS系統的無人機，每次運載10個名為「AEROSEED」（意即「空中種子」）的幼苗立方體，投放在山火後的焦土上。

每個「AEROSEED」均加入可完全降解的澱粉水球，為幼苗提供即時水分，而幼苗泥土亦添加雞蛋殼作肥料，確保幼苗在運送期間有充足自然養分。丁雅善表示，團隊亦留意到外國使用由種子、黏土與堆肥混合捏製成的「種子球」，但往往從山坡中滾落，種植成功率一般較低；現時本港只以人手方式重新造林，要將樹苗蓋滿整個山頭可能不止一天，費時失事。

團隊推算，如出動逾百部無人機投放「AEROSEED」，只需10多分鐘便能把幼苗投到整個山頭，成員岑映蕎稱，以「AEROSEED」植林成本約1萬至4萬元，較現時以人手造林，成本有望減半。

聖貞德「感官導航者」獲獎

至於聖貞德中學的團隊「SJA Team 1」，以共融設計項目「感官導航者」取得亞軍。項目為「感覺統合失調」人士而設，配以藍綠感官路徑帶領使用者，進入以黃、綠色為主調的「感官避風港」，內設床鋪、座椅、減壓公仔，更有電視屏幕供心理醫生即時對話，紓緩用者的情緒。

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隊員蔡梓恩稱，項目以觀塘為背景，區內工廈林立、街道狹窄，環境嘈雜，容易刺激情緒，期望採用模組化設計的「感官避風港」，能在區內天橋底、空置舖位等閒置空間中設置，惠及更多有需要的人。團隊更打算向學校提交計劃書，在校內設立「感官避風港」惠及同學。

記者高俊謙

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