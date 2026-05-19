中大醫學院助理院長張源津 獲美國泌尿科醫學會頒講座獎

中文大學醫學院助理院長（外務）、外科學系副教授張源津，近日獲美國泌尿科醫學會頒授「John K. Lattimer講座獎」，成為獎項自1977年成立以來，首位獲此國際殊榮的亞洲研究員。獎項旨在每年表揚一位在創新及臨床實踐方面表現卓越、有望革新泌尿學專科，以至整個醫學領域的醫學專家。

中大醫學院助理院長張源津，獲美國泌尿科醫學會頒授「John K. Lattimer 講座獎」。中大提供

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研究經尿道膀胱腫瘤切除術 治療效果顯著提升

張源津在「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」方面取得享譽國際的前瞻性成果，顯著提升了全球膀胱癌的治療效果。他是歐洲泌尿外科學會非肌肉侵襲性膀胱癌診療指南編寫團隊中，唯一來自亞洲的專家，2021年當選香港「十大傑出青年」，並榮獲國際泌尿外科學會「創新者大獎」。2023年獲奧地利維也納醫科大學委任為客座教授，翌年榮獲世界華人泌尿科學會「新星獎」。

中大醫學院助理院長張源津，獲美國泌尿科醫學會頒授「John K. Lattimer 講座獎」。中大提供

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對於獲頒殊榮，張源津表示非常榮幸，衷心感謝美國泌尿科醫學會肯定他的工作。他指過去十年與團隊致力研究「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」，去年更完成人類首例利用經尿道機械人系統，進行膀胱腫瘤整塊切除術的臨床試驗，結果令人非常鼓舞，深信技術有望徹底突破未來膀胱癌患者的治療模式。他希望能以自身經歷，啟發更多亞洲年輕科研人員砥礪前行。

本報記者

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