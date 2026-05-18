科大物理學者陸錦標 獲選為美國國家科學院院士

本港學者學術成就再獲國際肯定。科技大學高等研究院朱經武教授及物理學系講座教授兼基礎物理學中心主任陸錦標，獲選為美國國家科學院院士，以表彰他在基礎物理學領域的卓越貢獻。陸錦標對獲得殊榮深感榮幸，形容好奇心始終驅使他在科研路上不斷前行。

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領導大亞灣中微子實驗 形容研究猶如解謎

美國國家科學院近日公布選出120名院士及25名外籍院士，其中實驗粒子物理學家陸錦標，長期致力於探測難以捕捉、常被稱為「幽靈粒子」的微觀粒子，他最廣為人知的成就，是2003年啟動並共同領導大亞灣反應堆中微子實驗，並於2012年首次測量到最小的中微子混合角，為新一代中微子振盪研究開啟里程碑。他曾先後2014年獲美國物理學會頒發帕諾夫斯基實驗粒子物理學獎、2016年與其他4個實驗團隊獲頒基礎物理學突破獎、2019年獲未來科學大獎「物質科學獎」，並於2023年獲歐洲物理學會高能與粒子物理學獎。

陸錦標最廣為人知的成就，是2003年啟動並共同領導大亞灣反應堆中微子實驗，2012年首次測量到最小的中微子混合角。 資料圖片

對於獲選為美國國家科學院院士，陸錦標深感深感榮幸，他稱好奇心始終驅使他在科研路上不斷前行，形容研究猶如破解謎題；每當迎來「靈光一閃」的瞬間，總是令人無比興奮。無論是觀察到出人意料的中微子行為，抑或判定奇異粒子的特性，最終目標都是探索宇宙最深層的奧秘，拓展人類認知的邊界。

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科大校長葉玉如祝賀陸錦標獲得殊榮，形容是對他多年潛心基礎科學、勇於探索未知的最佳肯定，讚揚他在中微子振盪領域的突破性研究成果，重新定義人類對宇宙基礎結構的認知；強調科大繼續全力支持教授在基礎研究領域深耕，「因為每一次對自然規律的深刻洞察，都為人類打開一扇又一扇通往未知的窗」。

本報記者

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