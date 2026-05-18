港大護理領袖計劃 首屆120學員畢業

香港大學聯同賽馬會慈善信託基金合作推行的「港大賽馬會護理領袖發展計劃」，昨舉行畢業典禮，慶祝首屆120名學員完成18個月的課程。身兼計劃總監的港大基層醫療教研中心總監陳肇始致辭指，期待各學員在未來擔當更具影響力的角色，改善本地健康，亦為國家及國際層面的健康發展作出貢獻。

陳肇始：為國家及國際作貢獻

「港大賽馬會護理領袖發展計劃」為期18個月，課程結合海外領導力培訓、本地學術學習、導師指導，以及循證專題項目，以培育具備願景、專業能力及推動服務改善能力的護理領袖。

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首屆120名學員來自不同醫療機構，包括醫院管理局、衞生署、私營醫院及地區康健中心等，全部均由僱主提名參與。他們須探討醫療人力韌性、工作流程優化、數碼健康整合，以及回應聯合國可持續發展目標等議題，並前往牛津大學、凱斯西儲大學等海外知名院校交流，建立行政醫療領導、護理創新及醫療系統發展的國際視野。

畢業生亦將通過校友網絡繼續交流知識、互相支持，並在護理、醫療領導及基層醫療發展方面開展更多合作。

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陳肇始肯定畢業生的投入與成就，期望他們帶着更扎實的領導能力、更廣闊的視野、更強的使命感回到工作崗位，「在未來擔當更具影響力的角色，啟發身邊同儕，繼續站得更高、看得更遠，並引領正面改變，不僅改善本地健康，亦為國家及國際層面的健康發展作出貢獻。」

本報記者