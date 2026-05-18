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觀塘瑪利諾書院AI生成R&B歌曲趣學範文 參與中學生初創比賽奪冠

教育新聞
更新時間：07:30 2026-05-18 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-18 HKT

人工智能（AI）大行其道，但如何「落地」卻需要創意與策略。在一個中學生初創比賽上，觀塘瑪利諾書院的團隊有見於中文科範文篇章，平時倚賴背誦的學習方式枯燥乏味，遂想到以AI將範文內容生成R&B歌曲，提升學習興趣與效能，最終獲得評審青睞，奪得賽事冠軍。

冀助解決死記硬背痛點

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團隊憑這個項目參與非牟利機構「SEED Foundation」主辦的初創比賽「IdeaPOP!」，賽事有逾300名學生、共80支隊伍入圍。比賽聚焦四大社會議題，包括傷健共融、長者護理、教育及精神健康與抗逆力，參加隊伍自選一個議題，針對痛點制訂初創計劃，評審則根據社會效益、商業可行性、創意及匯報表現評分。

經過多輪淘汰後，連同觀瑪的十強打進日前的總決賽，就指定議題向評審推銷初創計劃，角逐錦標。團隊提出AI生成R&B版本的《登樓》外，更倡議結合社群歌曲庫，提升學生學習效能。

在問答環節，評審要求真人示範，他們隨即高歌一曲，表現大受好評，最終成功奪得冠軍。另一成員、中四的蘇沛熙在賽後指，為打動評審，曾經上網參考他人如何推銷產品，讓受眾更能意會。隊友郭庭章則笑稱，音樂令到讀書不再無聊，相信是得到評審共鳴的致勝關鍵。

延伸閱讀︰基灣小學（愛蝶灣）遠赴奧地利音樂交流 聯合國總會獻唱傳遞和平

亞軍用AI辨識高風險來電

獲得亞軍的港大同學會書院，提出以AI分析語音辨識高風險來電，配以即時聯絡家人決定接聽還是掛線的功能。成員劉澤安指，雖然不少公司都有堵截電騙的方法，但未必有實際效果，故提出利用AI偵測騙徒用語。隊員陳頌汶難忘身在內地，仍然為比賽修改簡報，犧牲玩樂時間。

其他參賽隊伍亦提出不少巧思，如利用認知遊戲取代開顱手術的口頭問答、以聲控裝置協助行動不便人士淋浴等。

擔任評審的阿里巴巴創業者基金首席影響力及傳訊官黃玲玲稱，欣賞冠軍隊伍利用音樂，同時考慮設立社群，令計劃得以持續，強調項目不應只流於理念，更需要考慮如何「落地」。花旗銀行總裁江碧彤則指，AI已成為生活的一部分，年輕人應該利用AI，發揮獨立思維，服務社會。

記者高俊謙

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