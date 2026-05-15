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香港聖比斯（安基司）公學 學生自選學院 預習大學「深度」

教育新聞
更新時間：11:07 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:07 2026-05-15 HKT

香港聖比斯（安基司）公學是專注於IGCSE及A-Level課程的獨立預科書院，註冊申請正由教育局審批中，預計在2027-28學年開辦。

及早鑽研相關範疇

香港聖比斯（安基司）公學創校聯席主席王德志表示，該校採用大學學院教學模式，協助學生提前適應大學的學術深度，除了有以David Cardwell名字命名的「卡德維爾工程、物理與設計學院」，其他學院範疇，分別有「數學及電腦」、「經濟及金融」、「生命科學」及「人文學科及法律」。

延伸閱讀：安基司夥拍英國聖比斯 劍橋前副校訂高中課程

王德志指，英國聖比斯公學和安基司學校合辦高中，小學和初中課程則由安基司提供，做法和英國的傳統名校相似。他解釋，獨立的預科學校，可全力推動對高中生有利的措施，例如邀請劍橋大學前副校長規劃課程等，就很順理成章。

延伸閱讀：英國聖比斯落戶西九 夥安基司辦預科書院 預計2027學年開辦 首年目標招150學生

校方將建議學生入學時，揀選想入讀的學院，最遲要在最後兩年選定。「學生越早選定越好，因為他們有更多時間深入研究有關範疇。」王德志舉例，學生及早學習相關範疇的課程後，就有時間學習進階課程，甚至閱讀名牌大學需要學生閱讀的書籍、參加大學認可的比賽等，提升學生入讀心儀大學的機會。

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