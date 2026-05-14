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方大成立應用倫理中心 助探討不同文化價值觀共通點

教育新聞
更新時間：15:14 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:14 2026-05-14 HKT

本港教育近年着重教授中國傳統文化，聖方濟各大學今日宣佈正式成立應用倫理中心（CAE），將以正面的道德價值為基礎，結合中國人文傳統與宗教人道精神，關注六大倫理領域，冀通過學術研究與社會參與，探討不同文化的價值觀與倫理道德的共通點。大學亦計劃開辦倫理與宗教文學碩士課程，為社會培養具備深厚倫理素養的領袖人才。

冀引導學生汲取中華及宗教文化智慧

CAE重點關注的倫理領域包括科技發展與人的尊嚴、商業倫理、醫療倫理、生物倫理、社會倫理以及環境倫理。為確保學術課程能與社會期待的專業操守接軌，CAE將與方大各學術部門合作，全面審視各學科的課程大綱，令專業倫理教學成為各項課程中不可或缺的核心組成部分，確保畢業生在投身職場前已具備倫理分辨及道德判斷力，以及職業責任感。 

延伸閱讀︰聖方濟各大學成立善長社群 促進人才培育

方大校長張仁良認為，在全球化與科技發展突飛猛進的時代，新一代年輕人必須更加重視中國文化與正向價值觀的傳承，「應用倫理中心的成立，為社會創造了一個難得的對話平台，讓大家深入探討不同文化的價值與倫理的共通點。」中心主任杜國明神父期望透過討論，引導學生在擁抱國際視野的同時，從中華文化及宗教文化的深厚底蘊中汲取智慧，建立穩健的道德基石。
 
方大另透露，大學正積極籌備開辦倫理與宗教文學碩士課程，作為中心核心理念的學術延伸，透過深入研究信仰、文化與道德哲學的交匯，為社會培養具備深厚倫理素養的領袖人才。

本報記者

延伸閱讀︰方大護理應用學位 首批160畢業生近7成獲聘

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