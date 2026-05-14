逾7成憂未能為孩子「做到足」 小學生家長開心指數7.82分背後隱藏壓力

香港家長的壓力不遜於子女，和富社會企業的調查發現，小學生家長整體快樂指數雖達7.82分（滿分10分），但背後隱藏沉重的家庭壓力。逾7成受訪家長擔憂未能為孩子「做到足」，逾半更認為撫養子女為經濟負擔。有小學校長指出，現行家庭支援多為「救火式」被動介入，主動求助家庭寥寥可數；有學者建議政府可參考海外經驗，設立專責部門統整家庭政策及資源

張作芳表示「預防性、持續性的家庭支援，遠比事後補救更有效」她期望政府可加強學校與社區的常規家長教育配套。佘丹薇攝

和富社會企業在今年3月通過小學、社福機構及網上問卷，訪問逾3000名小學家長，了解他們的心理素養、家庭健康狀態與和諧度、家庭溝通及資源，發現受訪家長普遍反映存在育兒壓力，近7成人認為照顧子女所花時間，超出自己所能付出；71%擔心自己是否已為子女「做足要做的事」；52%人認同養育子女帶來經濟負擔。

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校長：預防支援更具成效

調查發現，在眾多壓力來源之中，「家庭關係經營」有顯著影響力，家長如對親子溝通、伴侶相處等家庭關係經營越感困難，親職壓力亦會隨之增加，家庭精神健康評分則越低；全職家長因全天候照顧家庭，其個人及家庭快樂指數，均低於就業家長。



油蔴地天主教小學校長張作芳指，學校一般接獲的個案，大部分是家長與子女的溝通落差，譬如高年級學生步入青春期，開始建立獨立想法，抗拒管教，惟不少家長未能調整溝通與管教方式，導致親子衝突加劇。

她形容部分家長擔心被社會「標籤化」，誤以為尋求社工協助等同家庭存在問題，加上現行的家庭支援政策多屬「救火式」被動介入，待學生出現情緒問題，或親子關係變得緊張後，始會提供協助。她強調具預防性、持續性的家庭支援更具成效，「家庭溝通得好，整個的家庭幸福感先會有所提升」。

學者倡設專責部門統籌

她期望政府可加強學校與社區的家長教育配套，讓家長獲取壓力管理的實用工具，將家長及家庭支援融入日常場景，學校亦可舉辦瑜伽班、AI講座及香薰按摩互動工作坊等親子活動。提到政府近日整合學校津貼，把「家庭與學校合作活動計劃資助」納入營辦/擴大營辦開支津貼（EOEBG），她指學校的相關資源如用完，未來將尋求非政府組織合作。



本港的家庭政策及服務均分散於不同部門，缺乏協調，導致資源不均及服務重疊。曾任家庭議會主席的理工大學協理副校長（本科生課程）石丹理建議，政府可參照韓國或德國等地做法，設立專門負責家庭政策事務的部門，整合資源分配，「確保滿足每個家庭成員的需求」。

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記者佘丹薇

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