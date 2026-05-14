假學歷｜近年虛假海外學歷事件增多 港大學收內地生偏重高考成績

近年屢次揭發有非本地生涉嫌以虛假海外學歷報讀本港大學的個案，教育局強調「零容忍」，使各院校對海外公開試資歷取態更為警惕。有本地升學顧問坦言，AP考試並非報讀本港大學的主流考試，但作弊手法「防不勝防」，或影響內地學校聲譽，院校取錄內地生優先考慮高考成績，多於國際考試。本身是大學高層的立法會教育事務委員會主席劉智鵬則認為，院校做法是一視同仁，即使個別考試作弊個案較多，「大學不會不看，而是會看緊一點」。

升學顧問：作弊事件「防不勝防」

AP考試在港主要由開辦美國課程的國際學校舉辦，博華海外升學中心執行總監鄺煒立指，本地學校提供國際課程以IB或A-Level為主，AP並非主流。他坦言本地大學院校招收內地生，大多優先考慮高考考生，「內地國際學校質素比較參差，過往有內地學校存在系統性地作弊或學生作弊，優先程度會低一點」。他續稱作弊事件「防不勝防」，某程度上影響內地學校聲譽，而香港院校收生方面的甄選與監管機制相當嚴格，相信今次作弊事件，不會影響到本地大學。

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內地報考港校防造假機制嚴格

身兼嶺南大學校長特別顧問的立法會議員劉智鵬則認為，每個作弊個案都是單獨個案，不會因作弊情況較多，而下調個別考試的可靠性，「例如雅思（IELTS）考試作弊個案較多，大學不會不看，而是會看緊一點」。

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他指內地高考有報讀香港院校的機制，防止造假機制相當嚴格，相對其他公開試確實較可靠，但院校仍嚴格審視考生的成績和面試表現，核實學歷以判斷到底是考生本人，抑或另找他人代考，相信隨着假學歷個案屢被揭發，院校「只會看得更嚴格」。

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