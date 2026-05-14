作弊｜AP試黑客受僱場外通水 揭電腦化考試「出貓」隱患 內地名校生集體涉案

正進行的美國大學入學試AP考試，近日在內地爆出高科技作弊個案。惠州有國際學校學生涉嫌付錢給作弊集團，破解指定應試軟件Bluebook，讓對方在場外即時「通水」，涉事學生事後被校方開除之餘，更被禁考SAT等公開試，作弊紀錄亦在UCAS等國際收生平台存檔，意味海外升學之路遭封殺。本港AP考試亦採用自攜電子裝置應考，承辦機構之一的考試及評核局未正面回應事件，但重申無計劃在中學文憑試推行電腦化考試。有資訊科技界人士建議，統一提供應考設備，杜絕考生以破解軟件甚至使用人工智能（AI）軟件作弊。

去年起停用紙本

惠州的華潤小徑灣貝賽思國際學校，有考生涉嫌付費予作弊集團協助「通水」。網上圖片

考評局強調暫無計劃在DSE採用電腦化考試。資料圖片

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，容許遙距控制電腦的遠端桌面軟件，在新冠疫情後雨後春筍。資料圖片

本港的AP考試同樣採用自攜裝置應考，考試及評核局是舉辦的考試中心之一。資料圖片

AP考試自去年起停用紙本，轉為電子考試，考生須自備電子裝置，並下載美國大學理事會（CB）指定的Bluebook應用程式在試場應考。今年考試在本月4日至15日進行，大致分為全電腦化及混合電腦化考試，前者要求考生全程透過Bluebook作答，程式內置多項反作弊措施，如禁止實時切換屏幕、AI監控等，防止試題外洩。

考評局：DSE無意電腦化

內地社媒「小紅書」近日有帖文揭發，惠州的華潤小徑灣貝賽思國際學校多名高二及高三學生，以2萬元至5萬元人民幣僱用作弊集團，集團透過破解及繞過Bluebook部分監控功能，在首周進行的AP考試實時獲取考題及同步答題，再透過後台實時向考生傳送答案「通水」。

作弊集團雖聲稱「全科保分、全程無憂、不被檢測」，但未幾已被鎖定。帖文指，CB決定採取「極刑」，不僅取消涉事學生所有考試成績，永久禁止他們應考SAT及CLEP等公開試，更把作弊紀錄同步上載UCAS、通用申請（Common Application）等國際收生平台，意味涉事學生即使獲外地大學錄取，亦會被取消資格。據悉貝賽思國際學校亦向學生發信，宣布開除涉事學生的學籍，並緊急採購考試設備供其他考生統一使用，應考AP考試。事件被揭發多日，在內地網站掀起熱烈討論，校方未進一步澄清解釋。

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涉事學校在2018年9月開學，是貝賽思課程（BASIS）學校在內地的第4間國際學校，校方指2025學年AP課程畢業生在考試取得429門次5分滿分。該校開辦學前班（Pre-K1）至12年級（中六）的課程，提供1200個學位，學費介乎20.6萬元至27.4萬元人民幣不等。

本港的AP考試同樣採用自攜裝置應考，考試及評核局是舉辦的考試中心之一。對於以往的作弊情況、會否統一提供電子裝置等，考評局未正面回應，僅着本報向CB查詢，惟CB至截稿前未有回覆。近年考評局亦推行「電腦化評估項目」，並應用在多個國際及專業考試，考評局指正部署在更大型公開考試中採用相關系統，但強調暫無具體方案和時間表，在中學文憑試推行電腦化考試。

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主辦方提供電腦可減風險

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，容許遙距控制電腦的遠端桌面軟件，在新冠疫情後雨後春筍，為「請槍代考」帶來更多可能性，即使官方軟件設有反作弊功能，但「道高一尺魔高一丈」，不法分子總會嘗試規避，「可能100次會有一次偵測不到」。他直言容許考生自攜裝置，便有機會出現「超技術」作弊，憂慮考生會安裝AI輔助軟件協助答題，對其他考生構成不公。他認為最好的做法，是考試主辦方提供電腦讓考生應考、不容許考生安裝額外軟件，相信潛在問題較小，亦可避免電腦病毒等突發狀況影響考試。

本報教育組

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